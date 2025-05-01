（獨家）林采緹遭鄰居投訴包裹堆積大廳 親發聲明道歉吐原因

林采緹。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林采緹與經營食品業的男友陳泓均穩定交往4年，近期同居台北市精華區小豪宅，今傳出因公關品與網購包裹太多，經常堆放在大廳數日未取，引發部分住戶不滿，認為影響動線與環境整潔。而林采緹稍早也發出聲明道歉，表示未能及時領取包裹是因為近期需經常出國工作。

林采緹發表聲明向社區住戶公開致歉，「近年因工作頻繁出國，未能及時領取包裹，導致物品長時間堆放公共空間，對住戶造成困擾與不便，深感歉意。」她也承諾未來會更細心安排包裹配送時程，盡可能於本人可簽收的時間收件，若需臨時存放，將提前與管理員溝通並遵守社區規定。林采緹最後再次向社區住戶表達誠摯歉意，感謝大家的包容與體諒，盼能改善現況，維護社區居住品質。

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至於2人是否有意朝下一階段發展？林采緹去年與陳泓均出席活動時，陳泓均就脫口：「這是我夢寐以求的想法。」不過貼心的他，還是想先考慮另一半的感受，「畢竟她現在是大家的情感教主，要先過她那一關。」稱讚林采緹在感情裡相當成熟，「即便我們意見不同，她也不會脫口情緒化字眼、不會鬧脾氣，但相反地也不太會撒嬌。」

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