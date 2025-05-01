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娛樂 最新消息

VTuber 「ChroNoiR」首攻上武道館！台灣5電影院同步直播

〔記者廖俐惠／台北報導〕VTuber團體「NIJISANJI」，旗下由「叶」與「葛葉」所組成的雙人組「ChroNoiR」，宣布將於5月19日前進日本武道館舉辦首場線下實體活動「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」，且確定在全台5家威秀影城推出零秒差直播。售票將於 5/1（四）下午1點起正式開賣。

「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」台灣也看得到。（ANYCOLOR提供）「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」台灣也看得到。（ANYCOLOR提供）

NIJISANJI日前在官方X平台宣布台灣將同步直播活動後，不到24小時便吸引15萬人次點閱與熱烈轉發，可見ChroNoiR在海內外的超高人氣。

這對組合自2018年合作以來已培養出穩定粉絲群，而官方節目「ChroNoiR is Up to Something（日文：くろのわーるがなんかやる）」更從2022年起每週更新，累積播出至今已超過150集。節目中兩人天馬行空的互動與自然的化學反應，成為粉絲每週最期待的快樂來源。

其中，「葛葉」於2021年就已達成YouTube百萬訂閱數里程碑，成為NIJISANJI首位突破百萬訂閱的VTuber，同時也是全球首位超越百萬訂閱的男性VTuber。他以強大的遊戲實力著稱，並多次與知名聲優、實況主、偶像明星共演聯動，人氣如日中天。

而他時而任性現實、時而自戀的有趣性格，也讓他更顯親民、討人喜歡。另一位成員「叶」的YouTube頻道也在2022年5月突破百萬訂閱，是繼葛葉以後全球第二位達成百萬訂閱的男性VTuber。他以溫柔、穩重的風格擄獲粉絲的心，被形容為「如天使般降臨的超級療癒男子」。總是輕摟著貓咪造型抱枕的他，搭配上語氣輕柔如風的嗓音，神秘的讓人忍不住一探究竟、目光難以移開。

兩人鮮明又互補的個性，讓ChroNoiR成為NIJISANJI最受歡迎的男子組合之一，也為節目增添不少喜劇張力。

「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」不僅是 ChroNoiR 首場線下活動，也是NIJISANJI旗下VTuber首次登上武道館的重大里程碑。活動嘉賓陣容堅強，邀請到同為NIJISANJI的人氣VTuber「月之美兔」與「劍持刀也」現場助陣，日本知名遊戲實況主「k4sen」與「SHAKA」也將於線上參與活動。

本次直播活動預計將於台灣時間5/19（一）17:15開放入場，並於17:30正式開始播出。全台同步直播影城包括：台北信義威秀影城、板橋大遠百威秀影城、桃園統領威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、高雄大遠百威秀影城等五間限定據點。票價為1200元，購票即贈粉絲獨享禮—限定「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」主視覺設計票卡乙張，於當日入場時發送。

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