「勾惡」遭控強吻性騷！郭鬼鬼揭他真面目：以為是Gay

YouTuber「勾惡」近日捲入性騷爭議。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber「勾惡」近日捲入性騷爭議，網紅如意Ruyii於社群平台發文，指控曾遭他在車內上下其手、強吻，並暗指對方涉及多起墮胎事件，引發熱議。

郭鬼鬼直言，以為勾惡是Gay。（翻攝自IG）

儘管指控內容引起不少討論，但至今尚無其他自稱受害者的當事人出面證實。期間，包括郭鬼鬼、Vicky教主、邱默默等多位網紅，則透過私訊表達支持，並公開表示，與勾惡長期互動，期間從未聽過任何曖昧言語，也未曾發生不當肢體接觸。郭鬼鬼甚至笑稱，「一度以為勾惡是gay」，間接反駁相關指控。

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對於外界質疑，勾惡也作出回應，強調自己始終尊重女性，並否認曾讓任何人懷孕。正面態度意外引起業界關注，知名保險套品牌看中其影響力及推崇健康性觀念的形象，主動接洽合作，盼共同推廣安全性行為與正確的性教育理念。

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