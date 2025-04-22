（影音）王大陸入伍期末測驗 軍中表現曝光

王大陸在本月1日進行期末測驗及替代役之歌競賽。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸在3月中入伍服役，不少粉絲關心他在軍中表現，據內政部替代役訓練及管理中心21日公布「第263梯次替代役之歌競賽」前3名影片，王大陸被眼尖網友發現精湛演出。

33歲王大陸被歸類為高齡阿兵哥，他隸屬一般替代役263梯14中隊，需服1年兵役，已於3月13日至台中成功嶺接受基礎訓練，據基礎訓練期程表，王大陸本月1日進行期末測驗及替代役之歌競賽，昨在釋出最新YouTube替代役之歌競賽前3名精采片段，王大陸所屬14中隊拿下第一名佳績。

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王大陸上個月13日被拍到搭專車到台鐵新烏日站，摘下海軍藍毛帽露出大平頭造型。（資料照，記者黃旭磊攝）

影片中，王大陸和同袍蹲在由紙箱、推車改造製作救護車上高喊：「14中隊給你們滿滿的大平台。」接著又加入第二段表演，不少粉絲看完留言誇讚「王大陸太猛，14中隊大平台」、「王大陸為了榮譽假很拚命」。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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