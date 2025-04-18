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娛樂 電視

霍建華再接台劇！脫口秀搭訕雙金戲后譜出戀情

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱搭擋睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢合作Netflix影集《忘了我記得》，除了謝盈萱、秦漢這對父女倆，以及霍建華飾演謝盈萱前夫外，謝盈萱、周采詩、劉品言三人共組「月經會」的閨密情也相當動人，她們劇裡雖然各自忙碌於自己的生活，也都有各自需面對的人生課題，但無論發生什麼事，始終相挺，就像現實中那些又愛又恨的摯友。

霍建華再接台劇！脫口秀搭訕雙金戲后譜出戀情謝盈萱、周采詩、劉品言在《忘了我記得》，三人每月舉行一次閨密聚會。（Netflix提供）

故事的最初，謝盈萱與劉品言是同一間旅行社的同事，擔任旅行團的領隊，總是盡心盡力地照顧每位客人，然而謝盈萱卻在某次出團時，因為碰上奧客產生誤會而丟了工作，被迫離職陷入人生低谷的她，當晚隨意走入了一間脫口秀酒吧，本只想聽笑話放縱自己，卻意外被拱上台即興表演，半推半就之下謝盈萱開始說起自己丟了工作的慘況與怒氣，竟意外引發觀眾熱烈共鳴，沒想到將自己悲慘的經歷，化作幽默的段子表演出來，竟會收穫如此的反饋，也藉此療癒到自己，因此展開脫口秀演員的新人生。

謝盈萱（右）在《忘了我記得》化身脫口秀演員，霍建華成粉絲主動搭話譜戀情。（Netflix提供）謝盈萱（右）在《忘了我記得》化身脫口秀演員，霍建華成粉絲主動搭話譜戀情。（Netflix提供）

就在這晚，同樣因工作低潮來到同一間酒吧的張凱（霍建華 飾），看了謝盈萱的演出後被她的坦率與幽默深深療癒，更在演出結束後主動上前搭話，兩人之間悄悄萌生了微妙的化學反應，也促成一段令人稱羨的戀情。

謝盈萱（左）、霍建華在《忘了我是誰》是夫妻，卻因選擇不同離異。（Netflix提供）謝盈萱（左）、霍建華在《忘了我是誰》是夫妻，卻因選擇不同離異。（Netflix提供）

然而偶像劇般的邂逅，卻沒有通往幸福的結局，劇中霍建華是一位家境優渥、事業有成的律師，謝盈萱則是努力生存的脫口秀演員，兼職在便利商店打工，同時還需要忙於處理爸爸（秦漢 飾）大大小小的「突發狀況」，隨著劇情發展，霍建華的工作狀況逐漸好轉脫離低潮，對未來規劃越來越不同的兩人，關係也在一次的飯局中產生裂痕，最終走向結束。《忘了我記得》將在2025年5月23日上線。

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