晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

風田、一粒《星攻略》雙掛蛋 驚吐「55歲以上快死了」全場驚呆

節目邀請到（左起）撒基努、吳玳慈、林維君、曾國城、蔡尚樺、一粒、風田、哈孝遠。（東森綜合提供）節目邀請到（左起）撒基努、吳玳慈、林維君、曾國城、蔡尚樺、一粒、風田、哈孝遠。（東森綜合提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕風田、一粒近日到《全民星攻略》宣傳即將上檔的遊戲實境節目《女孩好野2》，當被問到本次陣容有哪些人？風田和一粒表示：「節目第二季班底有沈玉琳、張立東、風田、林襄、Yuri及一粒，還有許多韓籍外援」，立刻引起全場羨慕，紛紛笑說：「到底是多有福報，可以錄這種陣容！」風田更是開心表示：「對，所以我上輩子做了很多好事」，瞬間逗笑全場。

（左起）風田、一粒上《全民星功略》宣傳《女孩好野2》。（東森綜合提供）（左起）風田、一粒上《全民星功略》宣傳《女孩好野2》。（東森綜合提供）

不過當大家一同在財富大樓激烈爭奪智慧星幣的時候，風田和一粒彷彿「置身事外」，搶不到答題權的兩人，智慧星幣雙雙掛蛋，被眾人看不下去忍不住吐嘈：「跟我們一起玩好不好！」兩人瞬間尷尬的按了一下搶答鈴，而到第一回合結束時，兩人依舊「淡泊名利」沒有任何進帳跡象！

而沒想到，第二回合開始，一粒突然急起直追，連續搶到答題權後，搖身一變成為暫時領先的第一名，瞬間驚呼全場；反觀風田好不容易搶答成功卻回答錯誤，與賺錢機會錯身而過！值得一提的是，當題目問到「『40歲以下』還是『55歲以上』的族群，更容易引發囤物成癮的情況？」搶答成功的風田竟回答：「55歲以上！因為55歲會開始感覺到自己快要死了，所以怕死就會想囤東西」，此話一出震驚全場所有人。本集於4/16晚間9點於東森綜合台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中