風田、一粒《星攻略》雙掛蛋 驚吐「55歲以上快死了」全場驚呆

節目邀請到（左起）撒基努、吳玳慈、林維君、曾國城、蔡尚樺、一粒、風田、哈孝遠。（東森綜合提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕風田、一粒近日到《全民星攻略》宣傳即將上檔的遊戲實境節目《女孩好野2》，當被問到本次陣容有哪些人？風田和一粒表示：「節目第二季班底有沈玉琳、張立東、風田、林襄、Yuri及一粒，還有許多韓籍外援」，立刻引起全場羨慕，紛紛笑說：「到底是多有福報，可以錄這種陣容！」風田更是開心表示：「對，所以我上輩子做了很多好事」，瞬間逗笑全場。

（左起）風田、一粒上《全民星功略》宣傳《女孩好野2》。（東森綜合提供）

不過當大家一同在財富大樓激烈爭奪智慧星幣的時候，風田和一粒彷彿「置身事外」，搶不到答題權的兩人，智慧星幣雙雙掛蛋，被眾人看不下去忍不住吐嘈：「跟我們一起玩好不好！」兩人瞬間尷尬的按了一下搶答鈴，而到第一回合結束時，兩人依舊「淡泊名利」沒有任何進帳跡象！

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而沒想到，第二回合開始，一粒突然急起直追，連續搶到答題權後，搖身一變成為暫時領先的第一名，瞬間驚呼全場；反觀風田好不容易搶答成功卻回答錯誤，與賺錢機會錯身而過！值得一提的是，當題目問到「『40歲以下』還是『55歲以上』的族群，更容易引發囤物成癮的情況？」搶答成功的風田竟回答：「55歲以上！因為55歲會開始感覺到自己快要死了，所以怕死就會想囤東西」，此話一出震驚全場所有人。本集於4/16晚間9點於東森綜合台播出。

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