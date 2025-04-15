許志豪掰了翁鈺鈞！緊黏李子森鄭重聲明：開放新郎職缺

許志豪與李子森合比愛心。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪前晚擔任賴慧如婚禮的伴郎，與擔任伴娘的台語歌后曹雅雯湊對，婚禮結束後他正式宣布，這是他最後一次擔任伴郎，還曬出與主持搭檔李子森的合照，放話「愛最大」。

參加完了賴慧如的婚禮，許志豪表示：「再次恭喜家銘和慧如，昨天晚上的世紀婚禮好夢幻。」他曬出與李子森的合比愛心的男男合照，李子森也幽默回應：「謝謝大家的祝福。」

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前晚許志豪單獨出席婚禮，被問到為何沒有攜伴，他受訪老實笑說：「本來想說要問師妹翁鈺鈞要不要一起來，但是也不確定她有沒有空。」無緣與緋聞女友合體「見習」婚禮。

鄭楠鐘（左起）、廖伯揚、黃楓洋、許志豪、李子森、郭忠祐、黃健峰擔任賴慧如婚禮伴郎。（記者潘少棠攝）

許志豪出道以來當過了四次伴郎，包括張秀卿、吳俊宏以及賴慧如等星友，他受訪笑說前晚真的是最後一次當伴郎，「之前有聽說過不要超過三次，我以前是不信啦，但是現在46歲了，不要鐵齒。」

許志豪不忘鄭重聲明：「為了本人的幸福著想，即日起將不再接受邀請，但可以考慮擔任新郎，如有合適的職缺開放，歡迎私訊聯繋。」

單身的許志豪招認每次參加婚禮，內心都非常羨慕，他受訪說：「很希望自己也可以是被眾多人祝福的主角，還有很多好朋友來祝福。」更期待未來結婚的那一天，「早日把我這幾十年來包出去的紅包回收回來 。」

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