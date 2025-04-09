多部未華子陷育兒困境！哀嘆：每件事都比想像困難

多部未華子在《對岸的家事～這就是我的生存之道！～》飾演專職主婦。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕多部未華子在新劇《對岸的家事～這就是我的生存之道！～》飾演育有一女的專職主婦「村上詩穗」，劇情圍繞家事與育兒議題，反映現代女性在不同家庭角色中的真實煩惱。

2021年底升格人母的多部表示，詩穗這樣的角色，是過去很少接觸的挑戰，「收到演出邀約時，我真的很開心，覺得這是一個全新的嘗試，也很符合當今時代氛圍。」

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多部坦言，讀完原作時忍不住想：「這些日常的育兒與家事煩惱，共鳴感太強了，真的能拍成戲嗎？」雖然現實生活中並非專職主婦，但休假時也會親自照顧小孩、做家事，因此對角色的心情並不陌生。

談到實際育兒的心境，多部直言：「每件事都比想像中困難，要養育一個人，根本沒有對錯的答案。」追問實際育兒與原本的想像有何不同時，她回答：「全部都不一樣呢，每一件事都比想像的困難，每天都是摸索著前進！」

網友狂讚多部演技自然，誇她可愛，演技又好，旁白表情也非常到位；《對岸的家事～這就是我的生存之道！～》每週三於friDay影音上架。

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