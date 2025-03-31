GD在她面前唱一分鐘！女星曝光零距離互動

KIAH首爾朝聖GD演唱會，零距離共度生日。（綺亞音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自黑龍江的創作女歌手KIAH 3月28日過生日，身為GD十八年老粉的她，生日當天特地飛到首爾，隔天朝聖GD的演唱會，「因為第二天是GD在首爾的演唱會！為了第二天有充足體力看演唱會，生日當天没有爆吃！」相當有心。

生日時，她收到來自好友特地訂制的造型蛋糕、製作人黄少雍的生日祝福等，GD也完全沒讓KIAH失望，超近距離的站在KIAH面前唱了一分多鐘，讓KIAH超級興奮的將影片發在自己的IG帳號上，直呼是最棒的生日禮物，同時也期許自己能像GD一樣成為盡情展現音樂魅力的真正的藝術家。

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KIAH首爾朝聖GD演唱會，零距離共度生日。（綺亞音樂提供）

KIAH 推出專輯《女口》，聊到專輯怎麼創作出來的，KIAH表示沒有特定的創作習慣，一般都是突然腦海裡有旋律就趕緊用手機錄下來。但是說到特定場合的話，比較喜歡在飛機上寫歌，在尚未落地的高空是一個自由又不穩定的狀態，微妙的是一般人不太喜歡的飛機噪音，反而更能讓KIAH沉浸在創作中，另外一個是在肚子很餓，很缺碳水的時候，會很快進入到創作狀態。

KIAH首爾朝聖GD演唱會，零距離共度生日。（綺亞音樂提供）

全新主打〈瞳〉從「看見」這個議題出發，KIAH表示在這個資訊飛快爆炸的時代，「我們可以看到的東西太多，有些事情繁複又冗雜，所以有時會選擇視而不見。但視而不見是好的嗎？時常會問自己這個問題。」MV則以「闇紅、黑白、藍」為主色調，展現強烈的視覺衝擊。

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