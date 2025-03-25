拍JISOO影片加「台灣獨立」浮水印被要求移除 網批主辦方管真「寬」

有粉絲在JISOO見面會後，將當天拍攝的影片加上「台灣獨立」的浮水印，卻遭主辦方「寬寬整合行銷」要求移除。（擷取自PTT）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPINK成員JISOO於本月23日來台舉行個人粉絲見面會，吸引9500名粉絲到場支持。然而，有粉絲為了避免影片被盜用至中國社群平台，特地在影片內加入「台灣獨立」的浮水印，沒想到主辦方「寬寬整合行銷」直接留言要求移除，掀起一票網友不滿。

一名網友在網路論壇「PTT」發文分享，有粉絲在JISOO見面會後在社群平台Threads上傳當天拍攝的影片，為了防止影片被盜用或搬運至其他平台，在影片內加入「台灣獨立」的浮水印。然而，主辦單位「寬寬整合行銷」卻在該部影片下方留言，「請在有藝人的畫面將這四個字移除。」，隨即引發爭議。

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許多網友紛紛留言表示，「台灣獨立四個字不會寫喔 那習近平呢」、「管很寬喔寬寬，自己活動都辦不好了」、「請問台灣獨立這四個字哪邊犯法要被要求移除浮水印 」、「這就防有人直接搬B站跟小紅書啊」、「你們是言論審查公司？」、「管粉絲放什麼的主辦我第一次看到欸」。

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