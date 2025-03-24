（影）驚悚動作層出不窮！影帝《復仇反擊戰》追緝殺妻兇手背書大推

奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》扮演業餘殺手，誓要為亡妻報仇。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕開春動作鉅獻《復仇反擊戰》集合奧斯卡影帝雷米馬利克、曾問鼎奧斯卡影帝的勞倫斯費許朋以及艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安同片較勁，最新幕後花絮今日公開，驚悚動作層出不窮，三位主角也強力背書。

最新幕後花絮繼續聚焦於雷米飾演的主角查理誓報血海深仇的強大悲劇張力，他說出：「我要親自見到殺妻兇手。」卻被同事大潑冷水，但依然鍥而不捨。

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雷米馬利克在《復仇反擊戰》策劃驚心動魄的復仇。（二十世紀影業提供）

三位主角也為電影強力背書，雷米大推：「本片是部劇情精緻、精明的新作，而且從一個被人低估的角色視角來拍。」勞倫斯則闡述：「對現今智慧世界非常有趣且新穎的觀點。」瑞秋更說：「他作夢也沒想過自己會成為為亡妻的殺手。」

以熱門影集《黑鏡》受到矚目的導演詹姆斯哈維斯說明：「這部片真的是精彩絕倫，它帶你進入符合真實規模和氣氛的地方，唯有大銀幕觀賞才能更身歷其境！」雷米也形容：「它有動作片該有的規模及場面，一切卻來自一個不被看好的英雄，竟策劃驚心動魄的復仇機會。」

《復仇反擊戰》將於4月11日在台上映，最新花絮：

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