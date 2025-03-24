別動她！ 韓星尹施允挺身護金賽綸被翻出

YouTube頻道《橫豎研究所》爆料金秀賢（右）與已故女星金賽綸交往時金賽綸未成年。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢遭YouTube頻道《橫豎研究所》爆料與已故女星金賽綸交往，外界質疑當時女方年僅15歲，金秀賢至今陷入「戀童」疑雲。

今年38歲韓星尹施允被翻出2016年與小他14歲金賽綸搭檔演出古裝劇《魔女寶鑑》。（翻攝自尹施允IG）

近日有人挖出過往韓星對未成年的金賽綸反應，今年38歲韓星尹施允被翻出2016年與小他14歲金賽綸搭檔演出古裝劇《魔女寶鑑》，據調查，當年尹施允29歲金賽綸15歲，他在記者會上表示：「可能有人覺得要金賽綸演出成人不太適合.....但有什麼惡評衝著我來就好。」

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尹施允最後更當眾表示：「不要去動到賽綸。」對當時還未成年的金賽綸呵護備至，被解讀主動保護金賽綸，此一影片被翻出後，大批網友激讚尹施允是好哥哥，更有人感動說：「那時的金賽綸應該覺得身邊有一股暖流。」

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