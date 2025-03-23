陳奕迅重返高雄6萬張門票完售！這「時間點」還有最後機會

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅 「FEAR and DREAMS 」世界巡迴演唱會高雄站今（23日）中午12點於拓元售票系統正式開賣，全場採實名制購票，開賣瞬間湧入超過8萬人同時上線，共6場6萬張門票全數火速完銷。

陳奕迅將在高雄開唱。（My Kan提供）

暌違12年重返高雄巨蛋，E神魅力再度證明「E（ㄧ）票難求」絕非虛名，瞬間完售讓網友大喊「到底是誰買到票」、「果然是手氣與運氣的戰爭」，也有不少網友盛讚實名制，「第一次靠自己搶到E神門票」、「終於輪到我看Eason 」！

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陳奕迅將在高雄開唱。（My Kan提供）

迎接Eason出道30週年，高雄返場演出未演先轟動，延續台北小巨蛋7場口碑橫掃的熱潮，高雄站也成為Eason對歌迷許下「想回來」承諾的真摯兌現。主辦單位也提醒，本次全面採「實名制」購票，請勿購買來路不明票券，以免權益受損。目前拓元系統正整理逾期未完成付款的訂單，預計今日下午3點釋出清票並再次開放販售。

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