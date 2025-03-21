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大S不見了...蔡康永悲洩小S現況「她一部分也消失」

蔡康永（左起）與大S、小S 交情甚篤。（翻攝自臉書）蔡康永（左起）與大S、小S 交情甚篤。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛上月2日不敵流感併發肺炎病逝東京，家屬親友面對突如其來的噩耗無不悲痛心碎；時光飛逝，大S香消玉殞將接近2個月，好友蔡康永近日談及此事仍由衷感慨「我覺得大S的消失，也就意味著小S的某一個部分的消失...」語氣充滿無盡的感慨及惋惜，也令粉絲感到無比唏噓。

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蔡康永近期接受中國媒體訪問時，談及大S羽化登仙一事坦言意料之外，他表示在原先的預想中應該是自己先一步離世，再由大S去安慰小S，然而現實並非如此。此外，蔡康永也認為大S消失的方式其實不太像是死亡，「比較像不見了的感覺，錯愕感很難克服。」

蔡康永認為大S的消失，也意味著小S的一部分也消失。（翻攝自微博）蔡康永認為大S的消失，也意味著小S的一部分也消失。（翻攝自微博）

同時，蔡康永表示自己更在意的，其實是大S突然驟逝會對小S造成的影響，「我覺得大S的消失，也就意味著小S的某一個部分的消失...」他強調會試著以自己的方法陪伴小S，不過一個人要向別人表達悲傷也需要力氣，就要看當事人有沒有力氣發出這樣子的呼喚。

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事實上，蔡康永與大S也是彼此生命中重要的存在，源於2011年時小S懷孕時，大S曾替妹妹代班主持《康熙來了》而結緣，然而在大S驟逝噩耗傳出後，蔡康永當時寫下這麼一段話「我要想像你，仍然安好的生活著......是，我要保持這樣想像，直到沒有辦法再這樣想的時候。」幾日後，他出席書展讀到書中關於生離死別的內容時，更忍不住當場情緒潰堤。

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