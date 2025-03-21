ADOR佔上風！法院不准NewJeans私接活動 香港登台有變數

NewJeans在3月7日現身法院說明，強調想脫離ADOR，與閔熙珍同在。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團NewJeans（NJZ）與經紀公司ADOR對簿公堂，今天（21日）法院判決，NewJeans不得進行獨立活動。NJZ在禮拜天（23日）將到香港演出並公開新歌，此判決恐怕會受到影響。

韓國媒體報導，針對ADOR公司提出「為保全經紀公司地位，禁止NewJeans成員單獨簽署廣告合約」的假處分聲請，首爾中央地方法院裁定准許。

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NewJeans片面宣布與ADOR解約，在去年11月開始獨立活動，並宣布新藝名為NJZ，持續進行演藝活動。因此，ADOR在今年1月針對5名成員向法院聲請假處分，先是禁止她們單獨簽訂廣告合約，之後更範圍更擴大到禁止從事任何娛樂活動，包括作詞、作曲以及歌唱音樂等娛樂活動。

不過法院引用最高法院判決為例，如果契約當事人之間的信賴關係破裂，藝人是可以解除專屬合約的，不過主張契約關係破滅的一方負有舉證責任。

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