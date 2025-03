原著作者J.K.羅琳嘲諷《哈利波特3》 惡評：變難看

《哈利波特》原著小說作者J.K.羅琳(J.K. Rowling)。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/台北報導〕《哈利波特》原著小說作者J.K.羅琳(J.K. Rowling)近年因跨性別議題與《哈利波特》演員們意見不同,主要演員丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、艾瑪華森(Emma Watson)、魯伯葛林特(Rupert Grint)也因此和J.K羅琳撕破臉。近日J.K.羅琳更毒舌在社群網站只他們三人讓電影變難看了,更嗆聲「永遠不會原諒他們」。

電影《哈利波特》的主要演員。(翻攝自IG)

有網友想當和事佬,在社群網站表示希望丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森等人向J.K.羅琳公開道歉,但J.K.羅琳根本不領情,還嘴下不留情地大肆批評了一番。好奇的網友追問J.K.羅琳「哪名演員讓妳對電影瞬間失去興趣?」沒想到J.K羅琳竟回答:「給你們3次機會猜猜?抱歉,這真的太難了!」之後她又用了3個哭笑不得的表情符號,外界都認為她指的就是《哈利波特》的3名主演。

網友也在J.K.羅琳的文下留言:「他們毀了你的電影,但你毀了其他人的一切,至少心臟仍在跳動的人們。」

Three guesses.



Sorry, but that was irresistible.

https://t.co/hAMHw2b8EV