（影）A24又一恐怖神作預告曝光！《鬼手鬼手》鬼才最新厲作引爆話題

〔記者許世穎／綜合報導〕鬼才導演兄弟檔丹尼菲利浦與麥可菲利浦繼2023年席捲全球話題恐怖片《鬼手鬼手請開口》後，再度與首屈一指的電影製片公司A24合作，推出超神祕最新厲作《滿血復活》，前導預告今（13）日曝光，旋即引起網路上對詭異劇情的猜測，令人不安的氛圍暗示著邪惡即將挑戰觀眾的極限。

兩度入圍奧斯卡的演技派女星莎莉霍金斯演出《滿血復活》，首度挑戰恐怖片演出。（索尼影業提供）

來自澳洲的雙胞胎新銳導演丹尼菲利浦與麥可菲利浦，從YouTube發跡拍攝恐怖荒誕的影片，他們的頻道《RackaRacka》擁有687萬粉絲和11億次的點閱，各種詭異惡搞的內容最終吸引到電影公司的注意，首部作品《鬼手鬼手請開口》一上映即獲得極高的評價和票房。

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《鬼手鬼手請開口》結合時下年輕人網路社群的元素，以及酷炫的運鏡和情節，電影在全球斬獲9200萬美金（約台幣30.34億元）的驚人佳績，也成為A24有史以來票房最高的恐怖片。兩人新片《滿血復活》和首次挑戰恐怖片演出、兩度獲得奧斯卡獎提名的演技派女星莎莉霍金斯合作，讓粉絲相當期待能激盪出什麼火花。

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在《滿血復活》前導預告中，看似正常的家庭，隱約透露出不祥的預兆，攝影機中小女孩無神的雙眼，小男孩沾滿鮮血的顫抖胸口，莎莉霍金斯畫在窗戶上的血圈，以及最後裸體男子走進的邪教儀式，各種讓人不寒而慄的圓圈意象，暗示著更邪惡的真相即將水落石出，將帶來今年最恐怖的觀影體驗

《滿血復活》將於5月29日端午連假正式在台上映，前導預告：

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