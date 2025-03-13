（連線專訪）傑克奎德獲讚如新一代湯姆漢克！原子彈等級魅力完美選角

導演搭檔丹柏克（左）及羅伯特歐森執導電影《無痛先生》，接受本報視訊專訪。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕導演搭檔丹柏克及羅伯特歐森執導電影《無痛先生》，大讚傑克奎德是「無痛覺」男主角納森的完美人選。歐森表示，當時兩人正在看傑克主演的影集《黑袍糾察隊》，「當下就覺得他絕對是這個角色的完美人選！」更形容傑克宛如新一代湯姆漢克，「擁有原子彈級別的個人魅力！」

導演歐森表示，當初和傑克視訊會談，感覺就像認識多年的好友一樣，「這部電影的主角必須讓人喜愛，天真、善良、真誠，而傑克本人就是這樣的人，是你能想像到最友善、最慷慨的演員之一。」他說如果這個角色的選角錯誤，整部電影就會崩盤，「這也是一個完美的機會，來證明傑克是一位真正的電影明星和男主角。」

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歐森形容傑克就像影帝湯姆漢克一樣，「不只超級幽默，同時也是有演技實力的演員，能完美詮釋電影中更具戲劇張力的時刻。」他認為當今影壇少了像當年的湯姆漢克或約翰庫薩克那樣的「平民英雄型」角色，「而我們真的認為傑克天生就適合這個位置。」

傑克奎德主演電影《無痛先生》被導演搭檔丹柏克及羅伯特歐森大讚是完美人選。（UIP提供）

片中傑克為了拯救夢中情人直搗黃龍，因此被刑求折磨，雖然角色本身無痛感，但讓觀眾看得哀哀叫。導演丹柏克笑說刑求戲是兩人最喜歡的場景之一，「甚至可能是我們執導或編寫過最喜歡的場景！拍攝那場戲真的超級有趣，傑克不僅是一位出色的肢體喜劇演員，即興能力也很強，真的超搞笑。」

該場戲傑克進入充滿陷阱的屋子，宛如暴力版《小鬼當家》，導演歐森透露最早的劇本版本比較嚴肅，但當兩人確定執導後，認為故事的核心概念很棒，但必須更有趣、更幽默，「所以我們向製片提出的想法就是，一定要有一棟充滿陷阱的房子，讓主角闖進去，同時要有一場酷刑戲碼，讓角色假裝自己感覺得到痛楚！」

傑克奎德在電影《無痛先生》受盡折磨的同時還能維持幽默調性。（UIP提供）

幸運的是，製片方很願意讓兩人發揮創意，歐森透露他們對劇本進行了大量改寫，確保整部電影的基調既瘋狂又有趣，同時也重新審視了所有的大場面，確保它們能夠層層遞進，變得越來越誇張，「最重要的是始終保持娛樂性，因為如果沒有幽默感，血腥和暴力可能會讓人感到不適。但片中的平衡，讓瘋狂的血腥畫面變得更容易讓人接受，甚至還能讓觀眾開懷大笑，對血腥場面比較敏感的觀眾也可以接受。」

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導演丹柏克也補充，其實兩人拍攝超多畫面，也剪掉不少，「很多片段其實也很好笑，但你知道的，電影還是需要精簡，所以不得不刪減一些內容，確保整場戲流暢、合理。」他說拍攝時，工作人員和他們都一直笑場，導致很多鏡頭要重拍，「這真的是一次超級享受的經歷，折磨傑克真的是太好玩了！」《無痛先生》明天（14日）白色情人節在台上映。

重溫傑克奎德 x 安柏米桑德專訪影音：

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