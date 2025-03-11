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（專訪）《米奇17號》融合奉俊昊過去精隨！不為諷刺而諷刺「努力拍出娛樂性」

奉俊昊認為《米奇17號》不僅是科幻喜劇，同時也充滿人性。（翻攝自YouTube）奉俊昊認為《米奇17號》不僅是科幻喜劇，同時也充滿人性。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／專訪〕電影《米奇17號》融合奉俊昊過去多部作品精髓，完美結合科幻片、愛情片、喜劇片等多種類型電影元素，他自己則形容電影雖然是一部科幻片，但同時也是一部喜劇片，「更是一個充滿人性的故事。」

提到作品中經常探討或諷刺現實世界的不公正與偽善，甚至暴露出社會的腐敗或是霸權體制，奉俊昊表示並不會只為了政治諷刺而拍電影，「我從來都不希望電影淪為單純的宣傳工具，所以我總是很努力拍出本身就風格優美和娛樂性十足的電影，我也很努力把《米奇17號》拍成那樣的電影。」

導演奉俊昊（右）和羅勃派汀森合作《米奇17號》認為彼此互相啟發。（華納兄弟提供）導演奉俊昊（右）和羅勃派汀森合作《米奇17號》認為彼此互相啟發。（華納兄弟提供）

奉俊昊謙虛表示，自己不像社會學家們那樣對政治、經濟、社會等等方面有著清晰的觀察，「雖然我也生活在社會之中，可是卻對它一無所知，也正因為這種無知，我才會活在害怕和不安中，不瞭解身邊的世界會讓人產生恐懼與不安感。」他說因此可以在電影中很好地展現政治、社會等各方面帶給人的恐懼。

雖然不為了政治嘲諷而拍電影，但奉俊昊認為片中米奇遭遇的一切及他的處境，以及他被其他人對待的方式，本身就帶有政治性，「這涉及我們如何對待和尊重一個人，但這並不代表電影中有某種刻意設計的宏大政治層面。」更說只要看到米奇17號和18號經歷的各種困難與折磨，自然而然就能感受到其中的政治意涵。

奉俊昊認為《米奇17號》中羅勃派汀森遭遇的一切及處境本身就帶有政治性。（翻攝自YouTube）奉俊昊認為《米奇17號》中羅勃派汀森遭遇的一切及處境本身就帶有政治性。（翻攝自YouTube）

奉俊昊也強調，電影的背景並非末世甚至地球毀滅，只是地球變成一個非常惡劣的生存環境，大批的人們決定離開成了每天都會發生的事情，「整部電影的調性和氛圍讓這些事情看起來理所當然。」

《米奇17號》同時也關於娜歐蜜艾基（右）和羅勃派汀森的愛情故事。（翻攝自YouTube）《米奇17號》同時也關於娜歐蜜艾基（右）和羅勃派汀森的愛情故事。（翻攝自YouTube）

片中很多人都過著四處漂泊的孤獨人生，卻依然渴望尋找到愛情，奉俊昊表示：「這些漂泊無依的人們如何找到彼此和建立親密關係，也這個故事非常重要的主題，因此這部電影同時也是關於米奇和娜夏（娜歐蜜艾基飾演）的愛情故事。」《米奇17號》全台上映中。

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