《最後生還者》第二季正式預告曝光 佩德羅自爆碰到「她」秒變粉絲

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自同名電玩遊戲、榮獲艾美獎肯定的HBO熱門神劇《最後生還者》第二季在2025西南偏南藝術節（SXSW）舉辦論壇並曝光預告，本季找來曾演出《小鬼當家》的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉飾演喬爾的心理治療師，讓回歸演出喬爾的佩德羅帕斯卡激動地表示相當興奮，「我簡直就像個小粉絲！」

佩德羅帕斯卡回歸《最後生還者》第二季飾演喬爾。（HBO提供）

《最後生還者》第二季預告也於今天在網路上線，聚焦首季事件落幕的5年後，喬爾與艾莉間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。除了飾演喬爾的佩德羅、飾演艾莉的貝拉拉姆齊等人回歸，還加入凱薩琳奧哈拉、凱特琳德弗、伊莎貝拉莫娜等人一同演出。

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凱薩琳奧哈拉在《最後生還者》第二季客串喬爾的心理治療師。（翻攝自YouTube）

而預告的最高潮正是喬爾與艾莉的對峙，艾莉憤怒地看著喬爾，語氣冷漠地說：「你發過誓。」這句話極可能指向第一季結局，喬爾向艾莉撒謊，聲稱她對抗真菌感染的免疫力並無助於研發解藥，但事實上是，他拒絕讓反抗軍的醫生犧牲艾莉來製造疫苗，從而掩蓋了真相。

影集共同創作者、編劇、監製克雷格麥辛表示，這一季的核心主題是進化與改變，「艾莉正在成長，她在改變。傑克森鎮也在成長，它正在擴張、接納難民。而外面的世界同樣在變化。我們希望透過感染者的演變來推動故事前進。」

佩德羅帕斯卡（右）和貝拉拉姆齊一同出席《最後生還者》第二季在西南偏南藝術節舉辦的論壇。（達志影像）

提到和新加入的凱薩琳合作，佩德羅興奮表示：「凱薩琳演過的作品我幾乎全看過，這種感覺就像在跟歐巴馬一起拍戲一樣，而且她以喜劇作品聞名，但這次我們的對手戲是戲劇性場面，能和她合作簡直是人生清單上的夢想成真！」更說永遠感激尼爾德魯克曼與克雷格麥辛兩位監製給他這個機會。

佩德羅帕斯卡飾演的喬爾（右）和貝拉拉姆齊飾演的艾莉，在《最後生還者》第二季將繼續深化音樂上的羈絆。（翻攝自YouTube）

佩德羅也特別提到新加入的演員們都超猛，「他們一進組就完美詮釋了角色，完全融入這個已經建立起來的世界。」他也和貝拉談到了音樂如何推動喬爾與艾莉的關係發展，第一季時喬爾曾為艾莉準備吉他，並承諾要教她彈奏。這段音樂上的羈絆，將在新一季繼續深化。《最後生還者》第二季將於台灣時間4月14日在HBO頻道上線，亦可在Max觀賞，後續新集數每週一上線。

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