晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿本出櫃竟遭嗆「同『姓』戀噁」…現身16字反擊被讚爆

阿本出櫃竟遭嗆「同『姓』戀噁」…現身16字反擊被讚爆阿本於2023年大方公開出櫃認愛男友。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲「阿本」翁瑞迪自節目《模范棒棒堂》發跡後，近年來回歸螢光幕前時常作客各大綜藝節目，私下也熱愛與粉絲們分享生活點滴，更於2023年大方公開出櫃認愛男友。豈料，阿本日前竟遭網路酸名攻擊質疑性向，他也以高EQ直球反擊，不僅被讚爆更圈粉無數。

阿本以高EQ的回應反擊酸民。（翻攝自Threads）阿本以高EQ的回應反擊酸民。（翻攝自Threads）

阿本近日在Threads曬出一張與酸民的對話截圖，可見對方在阿本的臉書貼文下方留言「同姓戀，噁」，這無禮的發言遭網友們認為是在攻擊他的性向，紛紛跳出來為他抱屈反嗆。不過，阿本則是幽默看待，並以16字高EQ反擊「呃，你是覺得喜歡同姓氏的人很噁心喔？」

阿本將網友的錯別字揪出，以樂觀的態度平息對立，隨後更將此對話截圖分享到Threads上，除了附上3個問號以示不解，同時也風趣寫下一句「口天吳不可以喜歡口天吳」不僅未被激怒，甚至能以高EQ反擊酸民，立刻引起網友們的一片讚聲，惟貼文目前已被刪除。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中