阿本出櫃竟遭嗆「同『姓』戀噁」…現身16字反擊被讚爆

阿本於2023年大方公開出櫃認愛男友。（翻攝自臉書）



〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲「阿本」翁瑞迪自節目《模范棒棒堂》發跡後，近年來回歸螢光幕前時常作客各大綜藝節目，私下也熱愛與粉絲們分享生活點滴，更於2023年大方公開出櫃認愛男友。豈料，阿本日前竟遭網路酸名攻擊質疑性向，他也以高EQ直球反擊，不僅被讚爆更圈粉無數。

阿本以高EQ的回應反擊酸民。（翻攝自Threads）

阿本近日在Threads曬出一張與酸民的對話截圖，可見對方在阿本的臉書貼文下方留言「同姓戀，噁」，這無禮的發言遭網友們認為是在攻擊他的性向，紛紛跳出來為他抱屈反嗆。不過，阿本則是幽默看待，並以16字高EQ反擊「呃，你是覺得喜歡同姓氏的人很噁心喔？」

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阿本將網友的錯別字揪出，以樂觀的態度平息對立，隨後更將此對話截圖分享到Threads上，除了附上3個問號以示不解，同時也風趣寫下一句「口天吳不可以喜歡口天吳」不僅未被激怒，甚至能以高EQ反擊酸民，立刻引起網友們的一片讚聲，惟貼文目前已被刪除。

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