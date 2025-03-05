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比人肉雞湯還駭人！《邪降女帝》全新暗黑料理更殘酷 片商送擋煞符咒

「泰國新生代恐怖片女王」Mim新片《邪降女帝》化身綠茶婊，與女主角針鋒相對。（威視電影提供）「泰國新生代恐怖片女王」Mim新片《邪降女帝》化身綠茶婊，與女主角針鋒相對。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕蟬聯泰國票房冠軍四週的話題恐怖片《邪降女帝》（Panor），除了邀請人氣女團BNK48出身的丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）飾演女主角，更驚喜找來因《鬼聲泣》爆紅的「新生代恐怖片女王」拉塔娃蒂婉通（Mim）加盟，化身心機滿滿的綠茶婊。

《鬼聲泣》億萬票房女星Mim在《邪降女帝》婊化十足的演技讓人恨得牙癢癢。（威視電影提供）《鬼聲泣》億萬票房女星Mim在《邪降女帝》婊化十足的演技讓人恨得牙癢癢。（威視電影提供）

Mim這次顛覆以往受害者形象，從被鬼纏身的可憐少女，變成霸凌女主角的惡毒千金，展現人性比鬼更可怕的一面。此外，本片不僅致敬系列前作《邪降：惡魔的藝術》的「人肉雞湯」橋段，更推出升級版暗黑料理，挑戰觀眾的感官極限。

致敬《邪降》的「人肉雞湯」，《邪降女帝》推出升級版暗黑料理。（威視電影提供）致敬《邪降》的「人肉雞湯」，《邪降女帝》推出升級版暗黑料理。（威視電影提供）

年僅20歲的Mim因主演賣座鬼片《鬼聲泣》系列爆紅，不僅成為億萬票房女星，靠著精湛的恐怖演技更讓她受封為「新生代恐怖片女王」。如今，她以全新姿態回歸恐怖片，在《邪降女帝》中飾演村長女兒「賈碧」，一個掌握權勢、心機深沉的惡毒千金。她利用自己的地位欺凌潘娜，甚至煽動全村人對她排擠與迫害，婊化十足的演技讓人恨得牙癢癢，她受訪時笑稱：「賈碧真的很邪惡！但我本人是好人。」當被問到角色的下場時？她直言：「非常慘！這是她應得的。」

拉塔娃蒂婉通（Mim）在《邪降女帝》化身惡毒千金。（威視電影提供）拉塔娃蒂婉通（Mim）在《邪降女帝》化身惡毒千金。（威視電影提供）

泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆在《邪降女帝》中飾演的主角「潘娜」，受盡霸凌決心展開巫蠱復仇。（威視電影提供）泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆在《邪降女帝》中飾演的主角「潘娜」，受盡霸凌決心展開巫蠱復仇。（威視電影提供）

此外，提到《邪降》系列，影迷絕對忘不了2005年《邪降：惡魔的藝術》中駭人的「人肉雞湯」場面，至今仍讓觀眾不寒而慄。而全新力作《邪降女帝》不僅向這部經典致敬，這次還帶來更令人膽戰心驚的全新「暗黑料理」，挑戰觀眾的心理極限！如果你以為前作已經夠重口味，那你絕對不能錯過《邪降女帝》的殘酷升級版。

自上映日起凡購買《邪降女帝》電影票一張，即贈送「擋煞符咒貼紙」觀影禮一份，送完為止。（威視電影提供）自上映日起凡購買《邪降女帝》電影票一張，即贈送「擋煞符咒貼紙」觀影禮一份，送完為止。（威視電影提供）

為了安撫觀眾即將受驚嚇的心，片商特別貼心設計「擋煞符咒貼紙」作為觀影入場禮。自上映首日起，凡至全台上映戲院購買《邪降女帝》電影票，即可免費獲得乙份（數量有限，送完為止）。完整上映戲院可至威視電影粉絲團查詢。

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