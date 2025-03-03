馬力歐招待所藏情趣用品 「特殊性癖」曝光...她認證：是滿分的變態

馬力歐（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演變態檢察官，被對手林予晞（左）稱讚是「滿分的變態」。（鏡文學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬力歐在在影集《死了一個娛樂女記者之後》客串飾演有特殊性癖好的檢察官，和林予晞有一場令人屏息的對手戲。

馬力歐向來演什麼像什麼，第一天上工就說：「我這次就是要演好一個色胚！」他在試戲時和導演、林予晞共同討論兩人要如何互動、利用房間中各種道具情趣用品，對於這個角色的思考模式、動作邏輯他都一一分析，讓林予晞不禁稱讚：「是滿分的變態！」另類的稱讚讓馬力歐超開心。兩人對戲的橋段也為招待所內沉重且緊張的氛圍添加了不同的節奏，堪稱神來之筆。

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王渝萱（右）在《死了一個娛樂女記者之後》被李銘忠（左）爆打及掐脖。（鏡文學提供）

李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》對王渝萱（左）爆打及掐脖。（鏡文學提供）

李銘忠劇中飾演媒體大亨「梁辰漢」，與林予晞、王渝萱、宋柏緯有激烈的動作戲，掐脖子、互毆、拖拽樣樣來。林予晞表示，工作人員事前都有對好動作、規劃招式，雖然被李銘忠掐到了脖子穴道，但仍然稱讚讓她微微感受到呼吸困難，「掐的很剛好，因為要演呼吸困難是很辛苦的。」王渝萱在拍被掐脖戲前，竟發下豪語：「如果我今天很認真打的話，可能可以贏他！」發言笑倒眾人。

林予晞（左）在《死了一個娛樂女記者之後》攜手薛仕凌（右）調查後輩命案真相。（鏡文學提供）

林予晞、薛仕凌的角色共同揭露出了娛樂圈的性醜聞，宛若現實社會的劇情般，劇中許多遭受性侵的受害者在最後一集中選擇發聲，飾演記者的林予晞及路嘉欣輪流訪問受害者時，兩人十分投入，林予晞握著對方的手，對戲對到不禁眼眶泛紅；而路嘉欣則是溫柔地引導飾演受害者的演員，讓對方超快速進入情緒。

路嘉欣在《死了一個娛樂女記者之後》訪問遭到性侵的受害者。（鏡文學提供）

其中，一位飾演受害者的杜蕾是此段彩蛋，因為媽媽柯淑勤也同在劇中飾演王牌經紀人，柯淑勤很剛好的選這天來現場修剪頭髮，問起杜蕾媽媽「順便來探班」會不會緊張？她笑說：「完全不會啊！」她也表示，希望能透過這樣的演出，鼓舞其他有類似遭遇的受害者勇敢發聲。

隨著完結篇播出，劇中也可聽到演唱過無數影集配樂的法蘭所創作的插曲《Too Old To Make A Mess》。這首歌是法蘭為了戲裡追查高中閨密性侵真相而丟了性命的林姵亭所量身打造的歌曲，隨著王渝萱所飾演的林姵亭過世，她與閨密小安的回憶一一浮現，而這首歌曲輕柔地與回憶畫面相襯，讓觀眾的情緒隨之堆疊到高點。法蘭分享了她創作的心情：「有時候覺得真正綑綁我們的，不是明文的規定，反而是那些不成文的規則。當周遭一切都在墜落，願每個人都能找到破窗器，往擊破點狠狠地砸，勇敢砸出生天」。

《死了一個娛樂女記者之後》於Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼持續熱播中，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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