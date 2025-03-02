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《校園瘋神榜》校長三野文太離世 V6曾相約組「V7」

三野文太（前排中）與前V6（後排）在《校園瘋神榜》節目中合作11年。（翻攝自X）三野文太（前排中）與前V6（後排）在《校園瘋神榜》節目中合作11年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經主持《校園瘋神榜》、《日本妙國民》等知名綜藝節目的日本綜藝天王 三野文太，今年初傳出在燒肉店用餐時噎到導致心肺停止，送醫急救後陷入昏迷，昨（1）日傳出三野文太過世消息，曾經與他一同主持《校園瘋神榜》的前「V6」成員紛紛表示哀悼，過去在《校園瘋神榜》三野文太扮演著校長的角色，也曾經登上學校頂樓發表宣言。

日本綜藝天王三野文太。（翻攝自X）日本綜藝天王三野文太。（翻攝自X）

V6最難忘記三野文太活力充沛的模樣，還有豪氣飲酒的模樣。《校園瘋神榜》（学校へ行こう）自1997年播出至2008年，是V6相當有名的綜藝節目，台灣也曾播出過，最受歡迎的單元莫過於「未成年主張」單元，讓學生登上學校頂樓大聲宣揚出自己的心聲。

《校園瘋神榜2021》特別節目三野文太（中）也特別參與「未成年主張」站上學校屋頂為V6獻上祝福。（翻攝自X）《校園瘋神榜2021》特別節目三野文太（中）也特別參與「未成年主張」站上學校屋頂為V6獻上祝福。（翻攝自X）

2021年10月由於V6即將解散，所以《校園瘋神榜》推出特別節目，當時不但讓「未成年主張」重新復活，就連身為校長的三野文太也在學校屋頂上向V6吶喊：「這26年來辛苦你們了」，更說出在《校園瘋神榜》裏頭沒有V6，只有加上他的「V7」。

三野文太也曾主持過《搶救貧窮大作戰》。（翻攝自X）三野文太也曾主持過《搶救貧窮大作戰》。（翻攝自X）

V6雖然解散了，但是成員們都記得過去和三野文太合作的點滴，坂本昌行、長野博、井之原快彥組成「20th Century」，他們透過經紀公司發出聲明「三野文太先生過世的消息讓我們不知所措。過去我們在《校園瘋神榜》節目中，三野文太先生照顧了我們11年，不僅僅工作上，就算私下也曾受他邀請一同把酒言歡，就算隔天凌晨3點就要起床，三野先生也能豪快的痛飲到凌晨2點，他的活力讓我們深深佩服。三野先生不會說教，總是用行動教會我們如何成為一個成熟的大人，看著他的背影，我們學習到很多。三野先生的離開讓我們感到寂寞，希望他能在天國好好休息，衷心獻上我們的哀悼。」

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