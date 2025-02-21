張若凡跟多男「開房間麻痹自己」認了小反感

張若凡與男主角王碩瀚搭檔演出。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張若凡推出新歌《可惜嗎》，探討在感情中的獲得，也寫下關係結束後的痛苦，她與導演殷振豪團隊合作概念短劇集《星期三女友》，事前特別上表演課做足準備。

張若凡分享拍攝時最困難的部分，是要將自我與角色切割，需要花時間理解角色的心理狀態，她提到：「有一幕是要演出跟各種男生開房間來麻痺自己時，對我來說雖然有點小反感，但同時讓我更意識到角色的痛與沈重的自卑感。」

請繼續往下閱讀...

張若凡分享當一段感情結束後，最不需要有的情緒是在沉浸在遺憾裡糾結，「無論如何，只要認為對得起每一段感情，結束會是成長很好的契機。」

張若凡拍攝衍生劇《星期三女友》。（索尼音樂提供）

她不忘自省自己的感情觀，「小時候在談戀愛的時候，因為不懂什麼是『包容』，因此在對方失去生活的樂趣與積極時，我卻忽略那是對方可能最需要幫助的時候。」

而在錄製這首歌時，張若凡為了更進入狀況，硬逼自己回想很多曾在感情中不舒服的感覺，「我試著從內心去挖出那些痛，問自己『可惜嗎』，然後釋放這些情緒。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法