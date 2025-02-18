《麻辣鮮師》女星大腸長瘜肉！ 張翰曝愛妻動刀「狂按14次嗎啡」

張翰（左一）出席大愛新戲《生日快樂》，透露老婆林利霏大腸癌手術近況。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡亘晏、張翰、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、王嫚萱昨出席大愛新戲《生日快樂》首映記者會。蔡亘晏哽咽透露拍戲時想起外婆過世前往事，一度衝出病房暫停拍攝，至今難忘；張翰則發現自己沒辦法跟長輩自在聊生死，也透露老婆林利霏大腸癌手術近況。

林利霏去年底自曝罹患大腸癌第一期，在醫師建議下轉診台北動刀，切除一顆2公分瘜肉，張翰獲知噩耗當下狂冒冷汗，倒是林利霏術前一派輕鬆，張翰表示有問老婆要不要去陪病，林利霏還說：「台北有朋友會照顧她」，叫他在台東帶小孩就好，不過隔天張翰就買車票去照顧老婆，「她一直喊痛，真的很痛，她說她嗎啡按了14次」。

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張翰（後排左一）透露林利霏家族並無癌症史，呼籲大家要盡早做健康檢查。（記者陳奕全攝）

張翰透露林利霏家族並無癌症史，沒想到卻查出癌症，呼籲大家要盡早做檢查，而林利霏出院當天也被醫護提醒，「林小姐你知道嗎？其實癌症是情緒性的疾病，每一個人的問題都不一樣，每一個人的情緒障礙的點都不一樣，產生的問題就不一樣」。

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