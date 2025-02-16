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「桃太郎」林小樓淚眼切割母 還賭債慘賠好幾棟房

57歲女星林小樓。（翻攝自臉書）57歲女星林小樓。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕57歲女星林小樓童星時期即出道，後拍攝電影《新桃太郎》反串成小男孩的她也廣為人知。林小樓日前上節目透露，自己的媽媽嗜賭成性，欠下大筆賭債，為了替媽媽還債，只能不斷背負著沉重的經濟壓力。

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林小樓雖有精湛演技，但賺錢的速度始終比不讓媽媽欠賭債，為了阻止媽媽繼續賭博，林小樓曾經一度將母親帶在身邊，希望自己盯著她的時候，能讓她賭性收斂些。沒想到道高一尺魔高一丈，林小樓的媽媽走到哪兒都能賭，欠債金額也超過百萬。

林小樓在節目中透露自己替媽媽還賭債的過程。（翻攝自YouTube）林小樓在節目中透露自己替媽媽還賭債的過程。（翻攝自YouTube）

林小樓無奈指出，由於她年幼就經歷父母離異，父親過世後，媽媽回到家裡，自己一直很珍惜兩人的母女情。但媽媽真的太沉溺於賭博，什麼都賭，無論六合彩、打麻將、四色牌…媽媽都能賭一把，林小樓也曾經試過帶媽媽到海外拍戲，沒想到媽媽到國外也能賭，讓林小樓很喪氣。

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這種互相折磨的生活，一直延續到某次林小樓結束工作回家，卻發現住處遭債主以鮮紅噴漆寫著「林小樓母親欠債」，終於讓她情緒崩潰，決定鐵腕解決此事。林小樓替媽媽償還的賭債，當時在台北市忠孝東路還好幾棟房，賭債全部清償後，林小樓幾度在媽媽又開始賭博時放話要斷絕母女關係，這才讓愛賭博的媽媽行為稍微收斂。

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