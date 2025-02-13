《甄嬛傳》余答應慘了！直播吹噓酒駕肇逃「改口夢到的」犯法遭逮

《後宮甄嬛傳》中飾演余答應的崔漫莉日前直播吹噓酒駕肇逃，如今改口仍遭警方逮捕。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星崔漫莉頻憑藉《後宮甄嬛傳》中飾演「余答應」一角而小有名氣，不過她日前在直播時卻意外脫口自爆曾無照酒駕，不僅撞毀他人的車輛甚至還肇事逃逸，爾後又改口稱是「夢到的」。如今（13日）真的惹禍上身，崔漫莉遭當地警方發布通報已遭行政拘留，理由竟是「編造虛假事實。」

中國浙江東陽警方今日針對網路上流傳「女演員崔某某自曝無證照肇事逃逸」一事發布通報，事件在經過全面性調查後證實內容為不實訊息，「36歲的崔某某在網路直播，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己在橫店拍戲時，無證酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，嚴重造成不良社會影響。」

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由於崔漫莉在直播上公開編造謊言，警方直言此舉已構成擾亂公共秩序，因此依法予以行政拘留。事件起源於崔漫莉日前透過直播吹噓自己酒駕又肇事逃逸，相關話題隨即在網路上發酵蔓延，更引發中國廣大網民的怒火，眼見事態不利己竟再辯稱「做夢的事情，亂吹牛的。」如今仍遭逮捕。

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