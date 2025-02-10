踢爆藍營罷免提議書出包 主播馬郁雯嗆問國民黨青年軍

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨青年軍提議罷免民進黨立委吳沛憶，並由劉思吟擔任領銜人、張延廷做為備補領銜人，5日搶頭香將2678份提議書交中選會，卻在7日傳出張延廷在台北市萬華區設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件，搞了大烏龍。

張延廷做為備補領銜人，被踢爆在萬華設籍未滿4個月，不符備補領銜人資格，而此消息是由被封為「揭弊女神」的三立新聞台主播馬郁雯獨家揭露，她表示自己主跑立院，攸關立委罷免案，當然高度關注，也對張延廷背景調查清楚。

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馬郁雯說，張延廷過去曾是空軍副司令，也是國民黨台北市退伍軍人部副主委兼台北市黨部副主委，提及去年8月張延廷接受中評社專訪時說，「要選台北市哪區都可以，選議員或轉戰立委都可，一直以來，許多朋友都覺得我很適合，完全不怕被檢驗」，張延廷還說戶籍在松山區，但保持彈性，每天都在跑行程、練投球。

馬郁雯有揭弊女神封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

有趣的是，5日當天罷免吳沛憶領銜人劉思吟送件後在臉書發文並貼出與張延廷將軍合照，馬郁雯這才發現原來張延廷是備補領銜人，她說：「依據選罷法規定，領銜人與備補領銜人都必須設籍在該選區滿4個月以上才符合連署資格。」

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馬郁雯強調，她提出質疑、進行查證皆是媒體職責所在，且有多方查證，「結果不出所料，張延廷在中正、萬華設籍根本沒有滿4個月」，於是有了獨家新聞，她怒嗆青年軍面對媒體詢問此事，竟避重就輕質疑「為何有側翼媒體提前知道此事？」，馬郁雯嗆酸：「請問我的獨家能掩飾你們是連法規都搞不清楚的噗嚨共嗎？」

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