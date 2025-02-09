《終極》女星香港完婚！五熊曝光「3姐妹照」高顏值超吸睛

蔡函岑8日正式舉辦婚禮，妹妹「五熊」蔡宜臻曬出婚禮現場照。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡函岑2005年演出《終極一班》出道，後續參與《終極三國》、《萌學園3魔法號令》、《麻辣教師GTO》、《終極X宿舍》等戲劇，她近年淡出幕前，去年10月宣布將結婚喜訊，日前公開正式婚紗照，8日妹妹五熊曬出婚禮現場照，全家飛香港獻祝福。

蔡函岑去年10月宣布和認識1年多的圈外男友步入婚姻，據悉另一半出生於法國，人在香港經商，兩人預計今年2月在香港舉行婚禮。她去年12月曬出婚紗花絮照，日前正式公開，她穿上平口大澎袖長禮服，和老公深情對望，寫下「Hi, Nick, 謝謝你出現在我生命中，餘生還請多指教。」

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蔡家三姐妹高顏值相當吸睛。（翻攝自IG）

蔡函岑8日正式舉辦婚禮，父母親、妹妹「五熊」蔡宜臻和小妹都飛去香港獻上祝福， 五熊在社群曬出多張婚禮現場照，可見蔡函岑穿上一件淺粉色亮片長禮服，胸前微露事業線小秀性感，整體甜美大方；五熊有別姊姊的端莊甜美，她以黑色開衩洋裝，難得小秀性感，不僅三姊妹合體，五熊還曝光了父母親現身婚禮的照片，全家高顏值相當吸睛。

五熊父母盛裝出席愛女婚禮。（翻攝自IG）

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