晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）大S偶像發文悼念 意外翻出曾參加「飛碟協會」

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本過世，年僅48歲，震撼亞洲。大S過去主持《大小愛吃》的時候曾經表明自己的偶像是眭澔平，日前眭澔平也在社群平台發文悼念大S，甚至還翻出過去大小S和他同台的節目畫面，哀痛表示：恍如隔世，不勝唏噓。

小S（左起）、眭澔平、大S在《大小通吃》同台畫面。（翻攝自YouTube）小S（左起）、眭澔平、大S在《大小通吃》同台畫面。（翻攝自YouTube）

相關新聞：大S驟逝張蘭吃人血饅頭蹭流量  賣貨進帳數字曝光

原本就對外星人、飛碟很有興趣的大S邀請到眭澔平上《大小愛吃》，忍不住說兩人是知音，還透露因為眭澔平曾經與外星人接觸過，所以是她的偶像。眭澔平在文中形容這段影音「笑聲猶在耳畔」，畫面當中大S開心笑著，愉快的笑談，如今再見令人鼻酸。

大S看到眭澔平眉開眼笑。（翻攝自YouTube）大S看到眭澔平眉開眼笑。（翻攝自YouTube）

相關新聞：張蘭只有更誇張沒有最誇張  竟按讚「具俊曄買21份保單」

過去大S也曾在《康熙來了》透露自己參加飛碟協會，每個月都繳交會費，也收到期刊雜誌。當時聽得「霧煞煞」的蔡康永聽到大S說外星人協會有定期戶外活動，簡直驚呆，只不過大S說自己怕被認出，所以沒有參加，只能在家看期刊過乾癮。

眭澔平因和外星人有接觸經驗，成為大S的偶像。（翻攝自YouTube）眭澔平因和外星人有接觸經驗，成為大S的偶像。（翻攝自YouTube）

眭澔平透露，飛碟協會到目前仍運作中，只不過他不知道大S是否持續繳會費。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中