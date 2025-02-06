（影）大S偶像發文悼念 意外翻出曾參加「飛碟協會」

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本過世，年僅48歲，震撼亞洲。大S過去主持《大小愛吃》的時候曾經表明自己的偶像是眭澔平，日前眭澔平也在社群平台發文悼念大S，甚至還翻出過去大小S和他同台的節目畫面，哀痛表示：恍如隔世，不勝唏噓。

小S（左起）、眭澔平、大S在《大小通吃》同台畫面。（翻攝自YouTube）

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原本就對外星人、飛碟很有興趣的大S邀請到眭澔平上《大小愛吃》，忍不住說兩人是知音，還透露因為眭澔平曾經與外星人接觸過，所以是她的偶像。眭澔平在文中形容這段影音「笑聲猶在耳畔」，畫面當中大S開心笑著，愉快的笑談，如今再見令人鼻酸。

大S看到眭澔平眉開眼笑。（翻攝自YouTube）

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過去大S也曾在《康熙來了》透露自己參加飛碟協會，每個月都繳交會費，也收到期刊雜誌。當時聽得「霧煞煞」的蔡康永聽到大S說外星人協會有定期戶外活動，簡直驚呆，只不過大S說自己怕被認出，所以沒有參加，只能在家看期刊過乾癮。

眭澔平因和外星人有接觸經驗，成為大S的偶像。（翻攝自YouTube）

眭澔平透露，飛碟協會到目前仍運作中，只不過他不知道大S是否持續繳會費。

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