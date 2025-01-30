日媒洩杜琪峯「黑幫」新片取景！時隔27年合作梁朝偉

日媒《北海道新聞》爆料梁朝偉新片將和杜琪峯合作。（翻攝自北海道新聞）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港名導杜琪峯去年11月接受BBC專訪，透露處於人生低潮，在香港創作「失去靈魂」引發爭議；日媒《北海道新聞》爆料，杜琪峯昨（29）在札幌等地為新片取景，主題圍繞香港黑幫，主角找來影帝梁朝偉，令影迷期待爆表。

杜琪峯先前透露，確實有電影開拍中，只是拍了一會兒，沒幾天又停，暗指創作受政治因素干擾，不曉得這次新片「轉移陣地」跑去日本拍攝，是否讓杜琪峯有了「更多的自由」，還被日媒率先公布有新片啟動。

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事實上，杜琪峯自2016年執導《三人行》上映後，長達9年沒有個人執導的劇情長片問世，此次傳出由影帝梁朝偉接下主角，據悉主要場景在北海道，要等到2027年才正式上映。

杜琪峯向來擅長拍黑幫題材，包括影迷熟知的《鎗火》、《黑社會》及《黑社會以和為貴》等，都是影史經典之一；據知，杜導只和梁朝偉合作過3次，包括《沙灘仔與周師奶》、《踢到寶》及《暗花之殺人條件》，這次暌違27年，第四度合作，影迷喊話杜琪峯：「時間、創作空間都給了，希望這次能重振江湖！」

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