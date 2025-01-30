晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日媒洩杜琪峯「黑幫」新片取景！時隔27年合作梁朝偉

日媒《北海道新聞》爆料梁朝偉新片將和杜琪峯合作。（翻攝自北海道新聞）日媒《北海道新聞》爆料梁朝偉新片將和杜琪峯合作。（翻攝自北海道新聞）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港名導杜琪峯去年11月接受BBC專訪，透露處於人生低潮，在香港創作「失去靈魂」引發爭議；日媒《北海道新聞》爆料，杜琪峯昨（29）在札幌等地為新片取景，主題圍繞香港黑幫，主角找來影帝梁朝偉，令影迷期待爆表。

杜琪峯先前透露，確實有電影開拍中，只是拍了一會兒，沒幾天又停，暗指創作受政治因素干擾，不曉得這次新片「轉移陣地」跑去日本拍攝，是否讓杜琪峯有了「更多的自由」，還被日媒率先公布有新片啟動。

事實上，杜琪峯自2016年執導《三人行》上映後，長達9年沒有個人執導的劇情長片問世，此次傳出由影帝梁朝偉接下主角，據悉主要場景在北海道，要等到2027年才正式上映。

杜琪峯向來擅長拍黑幫題材，包括影迷熟知的《鎗火》、《黑社會》及《黑社會以和為貴》等，都是影史經典之一；據知，杜導只和梁朝偉合作過3次，包括《沙灘仔與周師奶》、《踢到寶》及《暗花之殺人條件》，這次暌違27年，第四度合作，影迷喊話杜琪峯：「時間、創作空間都給了，希望這次能重振江湖！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中