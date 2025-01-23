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原民台新春特別節目火熱登場！5亮點天天嗨翻

除夕夜由《Kai試英雄之Sulraw（蛇）迎新春》率先揭幕。（原視提供）除夕夜由《Kai試英雄之Sulraw（蛇）迎新春》率先揭幕。（原視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕農曆新年即將到來，原住民族電視台（以下簡稱原視）除夕夜由《Kai試英雄之Sulraw（蛇）迎新春》率先揭幕！主持人Arase阿拉斯與阿米濕Amis帶領《原視新聞》的主播群laway、tjuku、Kimliyan，攜手《老同學我就問》的Pacak巴查克、Wagi羅予晴和Miku，以及榮獲第59屆金鐘獎節目類「生活風格節目主持人獎」的《Lima幫幫忙-哈．Law 有事嗎》陳君瑋（熊大律師）、蔡逸帆與賈斯汀，展開一場熱鬧非凡的紅包爭奪大作戰！

《Kai試英雄之Sulraw（蛇）迎新春》節目亮點絕對不少，從緊張刺激的遊戲挑戰，到由泰拳銅牌得主Eric親自執行的「泰式踢屁股」懲罰環節，笑果十足，保證讓您笑到停不下來！此外，節目中還將教大家用原住民族語說出蛇年的吉祥話，讓年味更添特色。

原民台新春特別節目火熱登場！5亮點天天嗨翻大年初一最夯網紅可謙、楊楊、杰叡將挑戰實力派歌手「OST泰雅的後代」。（原視提供）

緊接著，大年初一（1/29）的舞台更加多元，最夯網紅可謙、楊楊、杰叡將挑戰實力派歌手「OST泰雅的後代」（Kaljaljuy曾靜玟、Yaway Emiy、Lowking），以及運動界的顏值與體能擔當：台灣龍舟隊健將莊英杰、卡巴迪教練蔡威暘，以及幽默風趣的鯰魚哥攜手加入。從益智比拼到體能闖關，這場大亂鬥可謂火花四射。節目更有隱藏關卡「雙面人」， 邀請觀眾朋友一起在電視機前揪出誰是「雙面人」，今晚可別錯過！

大年初二（1/30）帶觀眾走進《原視經典重現之部落聯歡會》的懷舊之旅。由呂約翰Sakiun與珍珠．慕雅巴高揚muyapakawyan搭檔主持，帶領觀眾回顧原視開台以來的珍貴畫面，從當年「巴紮溜樂團」的巴大雄與撒基努Sakiun首度主持的爆笑片段，到《8點打給我》的經典劇情，以及幕後團隊的點滴故事，讓歡笑與感動交織成一晚的美好記憶。節目還準備了新春好禮抽獎活動，邀您一起參與！

原民台新春特別節目火熱登場！5亮點天天嗨翻《出力CEO》主持人Sayun Nomin游以德帶著親自設計的文創春聯上陣擺攤。（原視提供）

新年新希望，大年初三（1/31），將目光投向創業者的故事。《出力CEO》主持人Sayun Nomin游以德帶著親自設計的文創春聯上陣擺攤，一路向東走往花蓮，期望帶動花蓮經濟振興，並和觀眾分享原住民族人創業的努力與故事。她也深入探訪市場攤販，了解他們如何在去年風災與地震後迎接挑戰，展現堅韌與希望的一面。在這溫暖與幽默的故事中，讓觀眾感受滿滿的正能量。

《老同學我就問》的Z世代主持人Wagi與Miku聯手主持。（原視提供）《老同學我就問》的Z世代主持人Wagi與Miku聯手主持。（原視提供）

大年初四（2/1），過年期間的吃喝玩樂之餘，健康也同樣重要！《老同學我就問》的Z世代主持人Wagi與Miku聯手主持《大大！老同學 健康過新年》，與銀髮族長者共同學習健康小知識，並透過活力舞蹈、健康運動競賽與跨世代的趣味遊戲，讓全家大小動起來，體會歡樂與健康兼得的美好時光。

原民台新春特別節目火熱登場！5亮點天天嗨翻初五由《大大！Makero》的主持人巴燕庭與RAY壓軸登場。（原視提供）

新春的尾聲，大年初五（2/1），由《大大！Makero》的主持人巴燕庭與RAY壓軸登場，為觀眾呈現《大大！老同學 大大家族HIGH過年》。節目中邀請舞蹈老師、有氧教練與宗族長輩，共同參與家族宗親活動遊戲，用健康操與趣味競賽畫下完美句點。這一晚，笑聲與團聚交織，溫馨與活力滿溢，為這場新春盛會劃上圓滿的句號。

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