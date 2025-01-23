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童顏女神朴寶英變身「金髮辣妹」！出道19年破格造型網震驚

朴寶英有著凍齡的童顏臉蛋。（翻攝自IG、YT）朴寶英有著凍齡的童顏臉蛋。（翻攝自IG、YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲南韓女星朴寶英有著嬌小可愛的外型，以及洋娃娃般的凍齡童顏，每每推出戲劇作品都會引起熱烈討論。出道19年以來多以深色髮示人的她，近期突然換上金髮造型，一亮相令粉絲震驚不已。

朴寶英日前現身機場飛往法國巴黎參加時裝周。（翻攝自YT）朴寶英日前現身機場飛往法國巴黎參加時裝周。（翻攝自YT）

朴寶英日前現身仁川機場，準備飛往法國巴黎參加時裝週，當天她身穿長版大衣配牛仔褲，頭上搭配黑色漁夫帽及同色系圍巾，不過隱約可見她的髮絲竟是金色的，被眼尖網眼發現後，立即掀起話題。

朴寶英金髮造型曝光。（翻攝自YT）朴寶英金髮造型曝光。（翻攝自YT）

直到今（23）日出席活動時，朴寶英才首次公開這次的金髮造型，格紋羊毛西裝外套搭配米色襯衫及短褲，配上一頭挑染金髮，整體幹練有型又不失優雅。網友紛紛湧入誇讚「人間洋娃娃」、「34歲？現在根本4歲！」

至於染金髮的原因，朴寶英也透露是為了新劇《未知的首爾》，故事講述一對雙胞胎姊妹透過交換身分的謊言，尋找真愛及人生，劇中朴寶英將挑戰一人分飾兩角，令不少粉絲感到相當期待。

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