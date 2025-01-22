名嘴黃益中大阪找「橘子」 一張照片曝結果

柯文哲貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜去年8月底出境至日本後，已在10月初搭機轉往澳洲。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕去年11月，本報獨家報導指出京華城弊案關鍵角色、柯文哲貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜去年8月底出境至日本後，已在10月初搭機轉往澳洲，行蹤引起各界討論。

至於許芷瑜行蹤，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）吳靜怡曾透露：「有人假稱許芷瑜跟週刊聯繫自爆人在大阪，之後，更多人繪聲繪影的說發現許芷瑜，甚至還加碼橘子可能有危險或是潛逃中國，說實話，只要有人問我，我都會說橘子不可能跟週刊爆料，所以在日本大阪開始的消息有可能都是幌子或是煙霧彈。」吳認為，這一切反而讓目前「人在澳洲的橘子」有許多喘息空間。

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黃益中目前人在日本大阪。（翻攝自黃益中臉書）

公民教師、電視名嘴黃益中21日在臉書發文表示目前人在日本大阪，曬出人在當地街頭照片，認了特地來大阪找橘子，並爆笑說：「找不到那個被通緝的橘子，只找到我手上這袋橘子。」照片中的他，手上拿一袋橘子，表情嚴肅超入戲。

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