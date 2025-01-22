晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名嘴黃益中大阪找「橘子」 一張照片曝結果

柯文哲貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜去年8月底出境至日本後，已在10月初搭機轉往澳洲。（翻攝自臉書）柯文哲貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜去年8月底出境至日本後，已在10月初搭機轉往澳洲。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕去年11月，本報獨家報導指出京華城弊案關鍵角色、柯文哲貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜去年8月底出境至日本後，已在10月初搭機轉往澳洲，行蹤引起各界討論。

至於許芷瑜行蹤，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）吳靜怡曾透露：「有人假稱許芷瑜跟週刊聯繫自爆人在大阪，之後，更多人繪聲繪影的說發現許芷瑜，甚至還加碼橘子可能有危險或是潛逃中國，說實話，只要有人問我，我都會說橘子不可能跟週刊爆料，所以在日本大阪開始的消息有可能都是幌子或是煙霧彈。」吳認為，這一切反而讓目前「人在澳洲的橘子」有許多喘息空間。

黃益中目前人在日本大阪。（翻攝自黃益中臉書）黃益中目前人在日本大阪。（翻攝自黃益中臉書）

公民教師、電視名嘴黃益中21日在臉書發文表示目前人在日本大阪，曬出人在當地街頭照片，認了特地來大阪找橘子，並爆笑說：「找不到那個被通緝的橘子，只找到我手上這袋橘子。」照片中的他，手上拿一袋橘子，表情嚴肅超入戲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中