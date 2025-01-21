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娛樂 最新消息

阿信揭「一路向東」幕後功臣 逾54萬人搶看「拚命三娘」內幕

阿信（前右三）與Energy一起參與「一路向東」獻愛。（相信音樂提供）阿信（前右三）與Energy一起參與「一路向東」獻愛。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天號召相信音樂十多組歌手共同獻愛的「一路向東」演唱會，從高雄唱到花蓮共吸引超過11.5萬民眾到場，事後阿信在社群談到促成此一善舉的幕後功臣，不到24小時已有超過54萬人瀏覽，Energy多位團員也轉發阿信的發文，共同感謝這位「貴人」。

阿信談到：「主策劃『一路向東』是我們經紀人艾姐（謝芝芬），出生長大在花蓮的她，至今每年都還是會回好幾趟花蓮。」另談到艾姐，「小時候爸爸經營戲院，讓她感受了花蓮的純樸人情與車馬雲煙。來到台北，從小宣傳做起的她，一台小破車載著歌手東奔西跑，四處求人宣傳，你認識的滾石傳奇歌手，幾乎都坐過她的車。」

另外阿信也提到：「這拚命三娘的個性，自然會嚇到一些人；但她不放棄任何歌手、照顧同事職涯、心疼與為粉絲著想，這25年，我都看在眼底，學習在心裡。」

從滾石唱片到相信音樂，阿信提到兩位主管的功勞，「太多的歌手，從艾姐與勇志（陳勇志）的一武一文攜手合作中，變成你生命中的熟悉存在；無印（良品）、奶茶（劉若英）、靜茹、五月天⋯。」

阿信（前排右三）談到「一路向東」的幕後功臣，Energy多位團員也轉發。（相信音樂提供）阿信（前排右三）談到「一路向東」的幕後功臣，Energy多位團員也轉發。（相信音樂提供）

五月天和同門歌手經常為公益獻愛，阿信談到：「後來，相信音樂略有羽翼；我們開始思考回饋社會，而每次的擘畫與執行，都少不了艾姐的投入。犀利趴、高雄氣爆封街、JLI慈善系列、與珍珠計劃、韓紅基金會合作，到一路向東，我很慶幸我跟隨的是如此令我尊敬的長輩與摯友。」

Energy多位團員也轉發阿信發文，坤達談到，謝謝五月天和艾姐，讓Energy也能成為相信音樂一分子，可以為「一路向東」盡一份心力。

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