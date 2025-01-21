林立爆12強賽私聊女粉「會腿軟的」 遭恐嚇250萬封口費

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊去年在世界棒球12強賽奪冠，然而，功臣之一的林立近日遭踢爆，與女子私訊嘴砲，還被對方男友抓包，要求面對面拿出「誠意」，疑似指250萬封口費，不料雙方協商破局，林立提告恐嚇，該女子卻反告他性騷擾，目前已進入調查程序。



林立。（資料照）

據《鏡週刊》報導，林立在去年12強賽期間，與該名女子互有往來，兩人一路聊至東京巨蛋金牌戰。值得注意的是，女方提問林立，明天是否要對戰日本，還說「你會軟腳」、「怕你比不好」等，林立則反問，「妳是有要來喔？」女方卻回，「拐我去飯店」，林立則開玩笑說，「哈哈妳在那邊，會腿軟的。」

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事後，林立提醒女方記得刪除訊息，不料仍被對方男友發現，雙方曾相約協商，最終卻以失敗收場。林立對男子提告恐嚇罪，並透過經紀人回應，表示男子不斷在12強賽事期間威脅要爆料媒體，還騷擾林立家人，相約見面時，男子要求拿出250萬解決，因此林立去年12月9日報警，目前已進入法律程序，不過女方為了安撫男友，也對林立提出性騷擾之訴。

據悉，整起事件林立的老婆都知情，不過為了家庭和諧以及維護丈夫形象，她還去向女方男友求情，「我不是為他求情，我不希望我的小孩在輿論之下長大，我也跟你說聲對不起，讓你感受不好。」

對此，林立所屬經紀單位稍早發出聲明稿，強調林立並無任何逾矩行為，針對該女男友何男的恐嚇勒索行為，林立一方絕對無法容忍，就此行為不曾也不會有任何協商或談判，林立並已於去年 12 月 9 日報案，此事已進入法律程序。

有關週刊報導林立相關事件，本公司聲明如下:

1. 邱女為林立大學同學,兩人偶有聯絡,12 強賽事期間台灣民眾高度關注，邱女於 11/15 主動傳訊林立提及「何時約吃飯」,林立回覆此刻不便外出，或許可以到球隊飯店聊天,邱女隨即主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語,林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，林立實則並無任何逾矩行為。

2. 11/20 凌晨邱女前夫何男以邱女及林立之對話紀錄截圖傳訊林立要脅，並說「我得不到一個滿意的處理，大家就上報」、「蘋果他們我很熟」、「我家周遭5分鐘路程都是電視台」。

3. 其後預賽、複決賽期間何男仍不斷傳訊林立，「有誠意我自然會接受」、「等你的誠意」，何男同時也不斷騷擾林立太太慫恿對其前妻邱女提告妨礙家庭。

4. 賽事結束後何男於 11/30 約林立於內湖民權星巴克碰面，與何男同行的兩人分別自稱是蘋果記者及議員助理，何男在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

5. 何男於賽事期間不斷騷擾林立及其家人，所幸林立依然專注於球場上並未受其影響。針對何先生的恐嚇勒索行為，我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。林立已於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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