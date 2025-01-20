相聲演員腦溢血過世 影帝吳朋奉罹同病撒手人寰

已故影帝吳朋奉2020年5月因腦中風猝逝享年55歲。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國相聲演員許兆呈因心血管疾病突發腦溢血，不幸於16日過世，享年36歲，已於18日舉行告別式並火化。

許兆呈突發腦溢血過世，去年10月已故電視名嘴張友驊在戶外散步時不慎滑倒，頭部受撞擊後昏迷，他送醫急救8天仍宣告不治，享壽69歲。胸腔重症醫師蘇一峰表示，不少年長者的疾病發作，包含肺炎太虛弱、心肺功能差、血壓低昏倒、突然心肌梗塞、中風或腦溢血，都有可能危急性命，並有年輕化趨勢，許兆呈就是一例。

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許兆呈因心血管疾病突發腦溢血，不幸於16日過世。（翻攝自微博）

已故三金影帝吳朋奉2020年5月25日凌晨不幸在家中猝逝，享年55歲，據悉，當年3月吳朋奉曾向經紀人提及會胸悶、有呼吸不過來症狀並就醫，沒想到姪女前去探望，吳朋奉因「腦中風」昏迷導致死亡，讓演藝圈痛失一名優秀演員。

而許兆呈生前是中國河北省天津市知名相聲演員，友人受訪不捨透露他的體重132公斤，還經常在晚間工作，常年演出作息日夜顛倒，最近北方天氣寒冷，近期又忙著排練相聲，因天氣轉冷沒注意保暖，才導致突發腦溢血。



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