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486先生暴瘦21公斤被詛咒 硬起來怒反擊

486先生沒笑容時看起來挺嚴肅。（翻攝自486先生臉書）486先生沒笑容時看起來挺嚴肅。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕購電商名人「486先生」陳延昶去年9月因肩膀沾黏住院開刀，術後一度被迫到坐著睡覺，體重也暴瘦21公斤，6日他更新病況，自曝手部肌肉大量流失，沒想到卻引來酸民詛咒留言。

向來有話直說、政治色彩鮮明的486先生根本沒在怕，強調怒嗆詛咒他，就要有被反詛咒的準備，他表示，暴瘦21公斤的新聞在去年已出現，且他當時有聲明是術後瘦了3公斤，「不能把我幾年前減肥前的70多公斤拿來計算。」

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486先生霸氣表示，被指暴瘦並非重點，而是有人看到這新聞後高興地撿槍對他發出詛咒，「我這一生行善，對許多事件捐款與幫忙不斷，至今捐出的款項起碼有1億元，從年輕時在公車捷運上給年長或不便者讓位，這都只是生活日常。」

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因為不滿被詛咒，486先生決定將這一生行善所累積的功德，對其中3位反詛咒，「我詛咒這其中的3個人，在3年當中或是他自己或者他家人將橫死街頭又或者罹患不治絕症，至死方休，對我詛咒，就要有被我反詛咒的準備。」

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