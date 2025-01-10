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娛樂 亞洲

三級片女星遭酸「肚凸胸垂」 健身練出蜜桃臀

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲香港女星麥家琪曾拍過多部三級片，當年與吳彥祖合作《偷窺無罪》，片中大量全裸性慾戲，因此一炮而紅，後來嫁給律師王國豪並育有兩子，也漸漸淡出演藝圈，近日她在社群平台PO出影片卻被酸身材走鐘、胸部下垂，引起網友熱議。

麥家琪。（翻攝自小紅書、微博）麥家琪。（翻攝自小紅書、微博）

麥家琪過去因為美艷的外型及火辣身材，是許多人心目中的女神，17年前隱退專心在家相夫教子，過起豪門少奶奶生活，近年她開始經營社群平台，分享生活點滴，也開始直播賣商品，不料卻遭到網友狠酸「肚凸胸垂」。

對此，麥家琪開始勤奮健身，包括重訓、跑步，以及使用被稱為「翹臀神器」的樓梯機，經過一段時間的努力，她不僅變得纖瘦，狀態也變得更加年輕，特別是蜜桃臀格外引人注目，讓網友忍不住大讚，「天啊，50歲還這麼自律，真的活該你美的」、「厲害了」、「還是這麼美，風韻猶存」。

麥家琪健身。（翻攝自小紅書）麥家琪健身。（翻攝自小紅書）

麥家琪曾透露，淡出影壇後，青春期的兒子曾偷看她過去拍的艷照，還嘲諷說，「沒想到妳也會拍這種東西。」她坦言，當下感到非常羞愧，情急之下也賞了兒子一巴掌，但也心疼兒子，對於過去拍性感作品感到後悔。

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