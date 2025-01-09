（影）《鬼太郎誕生》4DX元旦特別場爆好評！日本賣破1億創佳績

〔記者鍾志均／台北報導〕日本話題動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》接續好評，推出恐怖升級版《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》不僅「血量大增」、血液更鮮紅，製作組也精修人物與背景，並調整聲音，讓品質提升、沉浸感更強烈。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》由製作組精修人物、背景、聲音，讓沉浸感更加強烈。（采昌提供）

全新版本去年於日本上映後佳評如潮，首三日便達到1億5600萬日幣（約台幣3252萬元）的票房佳績，巧合的是，原先2D版是去年2月7日在台上映，這次整整一年後，再度於台灣呈現升級的真生版，讓粉絲期待不已。

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《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》上週三搶先舉辦「4DX元旦特別場」後廣獲好評，粉絲紛紛大讚：「4DX特效我給100分！」「共感強烈！」「畫面真的更細緻！」

擔任角色設計與總作畫導演的谷田部透湖分享：「這次不僅是角色，就連一些背景美術也進行重製，甚至還有改變部分畫面的角度。角色的更新、動作的變化、背景的變動，甚至它們的結合，都是以大大小小的形式修正。雖然沒有新增全新鏡頭，但就工作量來說，確實還是相當龐大。」

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》台灣版海報。（采昌提供）

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》2月7日在台上映，並同步上映4DX版本。

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