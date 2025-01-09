晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《鬼太郎誕生》4DX元旦特別場爆好評！日本賣破1億創佳績

〔記者鍾志均／台北報導〕日本話題動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》接續好評，推出恐怖升級版《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》不僅「血量大增」、血液更鮮紅，製作組也精修人物與背景，並調整聲音，讓品質提升、沉浸感更強烈。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》由製作組精修人物、背景、聲音，讓沉浸感更加強烈。（采昌提供）《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》由製作組精修人物、背景、聲音，讓沉浸感更加強烈。（采昌提供）

全新版本去年於日本上映後佳評如潮，首三日便達到1億5600萬日幣（約台幣3252萬元）的票房佳績，巧合的是，原先2D版是去年2月7日在台上映，這次整整一年後，再度於台灣呈現升級的真生版，讓粉絲期待不已。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》上週三搶先舉辦「4DX元旦特別場」後廣獲好評，粉絲紛紛大讚：「4DX特效我給100分！」「共感強烈！」「畫面真的更細緻！」

擔任角色設計與總作畫導演的谷田部透湖分享：「這次不僅是角色，就連一些背景美術也進行重製，甚至還有改變部分畫面的角度。角色的更新、動作的變化、背景的變動，甚至它們的結合，都是以大大小小的形式修正。雖然沒有新增全新鏡頭，但就工作量來說，確實還是相當龐大。」

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》台灣版海報。（采昌提供）《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》台灣版海報。（采昌提供）

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎真生版》2月7日在台上映，並同步上映4DX版本。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中