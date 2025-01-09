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娛樂 最新消息

橫濱流星躍升「大河劇」男主角！前輩阿部寬虧：勇氣可嘉

〔記者鍾志均／綜合報導〕橫濱流星主演大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》以江戶時代中後期的吉原遊廓為背景，首度參演大河劇就擔綱主演，戲外被前輩阿部寬猛虧「這麼年輕就這麼紅，好羨慕啊！」

《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星首度演出大河劇。（KKTV提供）《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星首度演出大河劇。（KKTV提供）

橫邊流星透露，收到演出邀約時只想說：「怎麼會是我？」最後決定全力以赴。曾於電影中演過「蔦屋重三郎」（簡稱「蔦重」）的前輩阿部寬得知消息後便跟他說：「虧你敢接演！我當時覺得很難演欸！」

阿部寬與橫濱流星因合作日劇而建立起好交情，鮮少上節目的他，為了橫濱流星破例受訪，表示因為蔦重並非民眾熟知的歷史人物，演起來如何收放都要很講究，因此是很大的挑戰。

阿部寬分享，大河劇對許多演員來說是一個門檻，過往年輕演員參演都是邊看邊學前輩的演法來累積經驗，像他這樣第一次參演就決定扛下主演，實在勇氣可嘉。

此外，由於《大膽狂徒》一整天拍攝行程很滿，橫濱流星透露有時候腦袋會跟不上，光是第一集前後就耗時4個月才拍完；他自爆「很怕早起」，早上拍戲時常被導演提醒「有點陰沉」，笑說「在早晨也能元氣十足」可能是最大挑戰。

《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》每週日晚間8點於KKTV上架更新。

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