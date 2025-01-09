SJ利特現身苗栗餐廳！「視察營業成果」服務客人

江宏傑（左起）、元日、利特、韓國女生Judy、Nien、温昇豪全員合體。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕温昇豪、江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy錄製實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，與Super Junior隊長利特、韓國主廚李元日合作挑戰經營客家餐廳，而在餐廳營業最後一日，幕後大老闆利特驚喜來探班，視察營業成果，温昇豪幽默地對利特說：「剛好還沒結束營業，你可以服務之後的客人。」

利特（左2）詢問客人口味是否美味道地。（客台提供）

聽到客人讚賞料理口味很道地，甚至不敢相信是由韓國主廚所做的，利特開玩笑說：「是難吃到不敢相信還是好吃到不可思議？」這番話讓李元日主廚哭笑不得，不過利特也感性地說：「為了讓客家料理得到全世界的喜愛，李元日主廚跟其他成員的努力很令人感動。」而當利特詢問大家有沒有遇到什麼辛苦的地方，Nien就開玩笑地說：「根本像是遇到求職詐騙！完全不知道要面對這麼多突發狀況，不過雖然很辛苦但也是很難得的經驗。」

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李元日（右）被利特搞得哭笑不得。（客台提供）

隨著最後一組客人的離開，苗栗的餐廳快閃營業也即將告一段落，江宏傑說：「最後一組客人走之後，其實是鬆了一口氣，終於不用每天都這麼大的壓力！不過也因為這幾天的相處大家都變得很有默契，有一點點捨不得的感覺。」

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