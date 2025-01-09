加州野火狂燒…Janet曬「房屋遭大火吞噬」畫面報平安

Janet定居於美國洛杉磯。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Janet」謝怡芬和老公「George」吳宇衛結婚9年，婚後育有2寶貝兒子，目前一家4口定居美國洛杉磯。然而近日加州野火肆虐，Janet也於今（9）在臉書發文報平安。

美國加州洛杉磯的大範圍野火持續燃燒，目前宣布進入緊急狀態，而定居於洛杉磯的Janet也在臉書發文報平安寫下，「我們一家人和房子都沒事」，謝謝所有親朋好友及粉絲的關心之外，同時感謝消防員和急救人員的辛勞，感嘆這場災難太過嚴重，也希望自己能盡一份心力，暖心喊話「對於受到影響的朋，請讓我們知道我們可以做些什麼幫助！」文中更附上多張街道、房屋遭大火吞噬的畫面。

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美國加州野火近日遇上強風，導致火勢蔓延燒不停，大火已摧毀逾千棟建築物，超過15萬人被迫撤離，就連當地的著名豪宅區也備受威脅，其中有多位好萊塢巨星包括班艾佛列克（Ben Affleck）、莉頓梅斯特（Leighton Meester）、曼蒂摩兒（Mandy Moore）、斯賓塞普拉特（Spencer Pratt）與海蒂蒙塔格（Heidi Montag）等人都是這場災害的受難者。

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