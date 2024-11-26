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娛樂 最新消息

抓包「偷百萬YTR姊錢包」！ PEETA葛格前妻認錯道歉：感到羞愧

〔娛樂頻道／綜合報導〕健身「健人蓋伊」頻道擁有百萬訂閱，24日上傳一支影片表示親姊姊遭健身教練偷錢包，雖然畫面中該名教練全被馬賽克遮住，但仍有眼尖網友比對後發現，疑似是健身網紅「PEETA葛格」的前妻Alisa。對此，Alisa昨（25日）晚認錯道歉。

「PEETA葛格」的前妻Alisa認錯道歉了。（翻攝自IG）「PEETA葛格」的前妻Alisa認錯道歉了。（翻攝自IG）

Alisa昨日深夜於社群發文致歉，「事後的道歉或許已經太遲，但我還是希望透過這次機會，正式向受害者表達最深的歉意。對不起，我錯了，我感到非常後悔。」她也透露，對方願意和自己和解，不過自己深知這樣的行為違背了基本的社會道德，也辜負了身邊的人對我的信賴。「我對自己的行為感到無比羞愧，也深知對事件的受害者，和關心我的人帶來了極大的困擾與失望。」

Alisa也說，長期以來，她因為身心問題、家庭變故以及備賽壓力，總是想在大家面前呈現最完美的自己，卻也將自己逼到極限。「隨著憂鬱病症的加劇，我開始需要依賴安眠藥入睡，而藥物的副作用讓我的狀態在某些時候變得恍惚，最終導致我做出了這樣不可原諒的行為。」

Alisa愧疚地表示，她不奢求立即被原諒，但會努力讓自己變好。她也感謝每一位關心、批評或是指正她的人，「因為你們，我才能更正視自己的問題，才能勇敢做出改變。感謝大家願意耐心聽到這邊，也謝謝大家包容我的行為與笨拙。」

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Alisa

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