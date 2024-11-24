晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

音樂圈I人曝光！三位齊聚「無語」 金曲歌后也來了

王彙筑（傻皮工作室提供）王彙筑（傻皮工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾入圍金曲新人的王彙筑即將在年底發行新專輯，首波單曲《高麗菜粥》邀請「雙金」得主洪佩瑜獻聲，也找來另一位金曲歌后曹雅雯助陣，讓這碗美食佳餚變得更具溫度也「金光」閃閃，不過搞笑的是，含金量超高的金曲級組合，竟在錄音當天變成一場「三位I人聚會。」

王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）

王彙筑暌違3年端出首張台語專輯《滴滴答答》，《高麗菜粥》是2017年就曾經在網路曝光的作品，還是王彙筑第一首台語創作，她開心表示：「這碗粥歷經7年的慢火燉煮，終於擁有今日能好好品嚐的滋味。」希望藉由簡單的味道，在告別今年之前，提醒大家好好關心家人。

關於新歌能找來洪佩瑜合唱，王彙筑除了感激不盡，也稱讚她的聲音為這首歌添加暖意，此外更請到曹雅雯擔任配唱製作人，王彙筑提到：「正式錄音前，她特地先詢問我歌曲背後的創作故事，再從我的人生經歷作為視角，調整歌唱口氣與咬字，把每句歌詞情感變得更細膩，讓我得到好多收穫。」

王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）

曹雅雯的配唱指導，把王彙筑跟洪佩瑜的歌聲變成一場日常對話，三人的首次合作，也被形容像是一場「音樂I人聚會」，王彙筑笑說：「可能我們私下都比較安靜內向，錄音當天也都在專注工作，沒什麼機會交談，直到最後結束，大家才鬆懈一口氣，我們連收工聊天也都很拘謹，簡直就是一場I人最高等級的三人聚會。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中