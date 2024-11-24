音樂圈I人曝光！三位齊聚「無語」 金曲歌后也來了

王彙筑（傻皮工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾入圍金曲新人的王彙筑即將在年底發行新專輯，首波單曲《高麗菜粥》邀請「雙金」得主洪佩瑜獻聲，也找來另一位金曲歌后曹雅雯助陣，讓這碗美食佳餚變得更具溫度也「金光」閃閃，不過搞笑的是，含金量超高的金曲級組合，竟在錄音當天變成一場「三位I人聚會。」

王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）

王彙筑暌違3年端出首張台語專輯《滴滴答答》，《高麗菜粥》是2017年就曾經在網路曝光的作品，還是王彙筑第一首台語創作，她開心表示：「這碗粥歷經7年的慢火燉煮，終於擁有今日能好好品嚐的滋味。」希望藉由簡單的味道，在告別今年之前，提醒大家好好關心家人。

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關於新歌能找來洪佩瑜合唱，王彙筑除了感激不盡，也稱讚她的聲音為這首歌添加暖意，此外更請到曹雅雯擔任配唱製作人，王彙筑提到：「正式錄音前，她特地先詢問我歌曲背後的創作故事，再從我的人生經歷作為視角，調整歌唱口氣與咬字，把每句歌詞情感變得更細膩，讓我得到好多收穫。」

王彙筑（右）攜手洪佩瑜暖心獻聲。（其後音樂提供）

曹雅雯的配唱指導，把王彙筑跟洪佩瑜的歌聲變成一場日常對話，三人的首次合作，也被形容像是一場「音樂I人聚會」，王彙筑笑說：「可能我們私下都比較安靜內向，錄音當天也都在專注工作，沒什麼機會交談，直到最後結束，大家才鬆懈一口氣，我們連收工聊天也都很拘謹，簡直就是一場I人最高等級的三人聚會。」

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