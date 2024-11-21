黃建銘《一級棒》講評太犀利 陳孟賢「先吃高血壓藥」

許志豪（左起）、陳隨意、陳孟賢。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕詞曲創作人黃建銘上《綜藝一級棒》，主持人許志豪、陳隨意和陳孟賢壯膽合唱《茶噢》，邊唱邊跳還加入即興口白，黃建銘直接都被逗樂，但講評時，黃建銘卻獨漏陳孟賢，讓陳孟賢只好搬出苦肉計，笑說：「我要唱你的歌時，我還吃了高血壓的藥。」

左起為許志豪、黃建銘、康康。（中視提供）

黃建銘的父親正是知名音樂人黃敏老師，父子倆在歌壇寫過無數首經典名曲，製作單位該集以「黃式雙驕樂壇金曲匯」主題，向兩位音樂才子致敬。而黃建銘在接受主持群訪問時提到：「從小我父親就不准我學音樂，他一天都不教我，其實我是念法律的，所以我這一輩子都在斜槓人生。」

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主持群及歌手在得知這一集評審是黃建銘時，個個壓力山大，許志豪也想起早年參加歌唱比賽時的經歷，「我每次要比賽時，那時候我都會偷偷問今天有沒有黃建銘老師，如果有，我就完蛋了，因為我一定是吊車尾的。」黃建銘則打趣說：「但讓我指點過的，好像都滿有進步的。」許志豪一聽竟追問：「那老師你可以講幾個你指點過沒進步、後來淘汰的人嗎？」黃建銘先是回：「有一位許姓選手，後來去當主持人了。」接著直接對著許志豪說：「要把你打最後一名，其實我也於心不忍，因為太多次了你知道嗎，可是要把你搞上去又搞不上去就沒辦法。」

黃建銘講評犀利。（中視提供）

許志豪選唱由黃敏老師所作詞作曲的《無奈的相思》一曲，因為是當著黃建銘老師的面前，所以心情難免有壓力，唱完後，杜忻恬先給了許志豪一劑強心針，「這首歌志豪哥以男生的角度去詮釋，（音）抓得剛剛好，不會有太多哭腔。」話還沒講完，許志豪就急忙衝過去握手說：「謝謝杜忻恬老師，有妳一個人懂我就好了，其他都多的。」接著當黃建銘講評時，先冒出一句「他就是不用製造缺陷」，許志豪一聽頓時靜止10秒不知如何面對，沒想到黃建銘其實對他的演唱極度讚賞：「進步很多，揪住我們聽的人的耳朵，所有的缺點都忘了。」這讓許志豪的心情像洗三溫暖一樣。

黃建銘（右）上節目讓主持群頗有壓力。（中視提供）

看到黃建銘專業講評的風格，陳孟賢根本不敢唱：「我是連一關都沒過的那種。」許志豪還嚇他：「我們是走天堂路出來的你知道嗎？」只好許志豪和陳隨意陪陳孟賢壯膽，三人合唱唱《茶噢》，邊唱邊跳還加入即興口白，連黃建銘都被逗笑，但講評時，黃建銘卻獨漏陳孟賢，陳孟賢只好搬出苦肉計：「我要唱你的歌時，我還吃了高血壓的藥。」但聽了陳孟賢第二首歌，黃建銘也點出他的特色：「我剛真的有認真聽，你的唱歌實力真的沒話講，怪不得婆婆媽媽會那麼喜歡。」他還以日本演歌歌手冰川為例，認為陳孟賢可以往那一方面發展，「他在日本超紅的，而且全部都是婆婆媽媽，但是他是紅白可以唱壓軸的實力。」犀利又不失專業的點評，讓歌手受益良多。

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