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嘎琳自費飛東京「機票金額曝光」 穿應援法批挺中華隊

嘎琳幫中華隊加油。（嘎琳提供）嘎琳幫中華隊加油。（嘎琳提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩嘎琳日前結束在台北大巨蛋的應援後，馬上與樂天團長Rina、若潼自費飛往東京，繼續為中華隊加油。她興奮說：「雖然比平常貴很多，但就是想幫中華隊加油！」透露來回機票花了約兩萬四千元。

嘎琳昨日美美的出發去東京。（嘎琳提供）嘎琳昨日美美的出發去東京。（嘎琳提供）

中華隊今雖以0比2不敵委內瑞拉，吞下12強複賽首敗，不過明天中午將與美國對決。稍早嘎琳穿著藍色球衣搭配「Chinese Taipei」法批，完美呼應中華隊配色。她分享這次台下應援的特別感受，「之前在大巨蛋是站在台上工作，主要是帶動氣氛；但這次是台下應援，可以專心看球，和球迷一起在外野加油，真的很感動，感受到團結一心的熱血！」比賽前的國旗歌更是讓她激動不已，「那一刻真的是滿滿的感動！」

嘎琳（左）和Rina。（嘎琳提供）嘎琳（左）和Rina。（嘎琳提供）

令人驚喜的是，嘎琳和Rina居然被拍到登上東京巨蛋的看板，瞬間成為球迷焦點，大家紛紛拍照留念。此外，現場日本球迷還送上各種美食，大家邊吃邊聊，氣氛溫馨而熱烈。嘎琳說：「難得來到東京巨蛋，和球迷一起分享這樣的時刻，真的很難忘！」而在台灣，另一位CT Amaze成員的樂天女孩孟潔將於23日在桃園市政府參加應援活動，與台灣球迷共同為中華隊加油。

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