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娛樂 最新消息

《餘燼》入圍金馬5大獎！ 周春米為屏東子弟鍾孟宏導演加油

電影《餘燼》部分場景在屏東取景。（屏東縣政府提供）電影《餘燼》部分場景在屏東取景。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東出身的金馬獎最佳導演鍾孟宏，繼《陽光普照》、《瀑布》後再推新片《餘燼》，並入圍今年第61屆金馬獎5項大獎，該片部分場景在屏東取景，協助拍攝的屏東縣政府為屏東子弟傑出表現喝采，縣長周春米預祝《餘燼》在金馬盛宴上滿載而歸，更廣邀全台觀眾進戲院支持優秀國片。

電影《餘燼》於11月15日全台上映，以台灣「白色恐怖」時期為背景，採用歷史結合懸疑片的敘事形式，巧妙交織1956年和2006年兩個時空，通過不同角度陳述白色恐怖的歷史傷痕，演員陣容包括張震、陳以文、金士傑、劉冠廷、莫子儀、許瑋甯、楊謹華等。

屏東子弟鍾孟宏執導電影《餘燼》入圍金馬5大獎。（屏東縣政府提供）屏東子弟鍾孟宏執導電影《餘燼》入圍金馬5大獎。（屏東縣政府提供）

最近金馬獎入圍名單公佈，該片獲得最佳男主角、最佳男配角、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計及最佳美術設計等5個獎項入圍肯定。

《餘燼》拍攝地點遍及屏東、高雄、彰化、台中、台北、基隆及美國等地，去年6月《餘燼》劇組向屏縣府提出協拍申請後，縣府積極協助相關行政作業，包括申請警局分駐所、舊型警車支援等，如今該片上映後受到各界高度期待及好評，縣府也替國片市場發展感到開心。

屏東縣長周春米表示，縣府資源雖然有限，但一直非常重視影視產業，由專人負責影視協拍提供行政服務，例如陪同劇組勘景、協調向場地主管單位申請，讓過去繁鎖且不同對口單位的行政程序得以簡化，解決許多拍攝團隊困擾。

屏東縣政府形象影片「屏東多向度」獲2024美國高峰創意大獎銀獎。（屏東縣政府提供）屏東縣政府形象影片「屏東多向度」獲2024美國高峰創意大獎銀獎。（屏東縣政府提供）

鍾孟宏導演自幼在台灣最南端屏東縣長大，對於從小生長環境的自然純樸，有著非常深刻的印象，這次特別返鄉在佳冬鄉及新埤鄉取景拍攝，勘景足跡更走遍老家的鄉間小路，而創作《餘燼》也讓他在導演生涯中重新面對自己的作品，把喜歡的類型電影以及對家鄉土地的認知做了結合，他特別感謝縣府相關單位的協助，讓電影順利完成。

鍾孟宏歷來作品都廣獲國際重視與好評，這部跨時代鉅作《餘燼》獲得金馬獎5個獎項入圍肯定，周春米預祝票房長紅、順利奪獎外，也邀請民眾踴躍進戲院觀賞支持，為優秀國片作品加油。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，縣府成立影視協拍單一窗口近10年，已協助超過百餘劇組在屏東完成拍攝工作，近期更有甫獲第59屆電視金鐘獎6項大獎的戲劇《有生之年》，及公視旗艦大戲《聽海湧》、國片《成功補習班》、《夏日檸檬草》等來屏東拍攝，金馬金鐘劇組青睞加持，透過鏡頭讓更多人看見不一樣的屏東。

此外，屏東縣政府的形象影片「屏東多向度」再傳得獎捷報，繼榮獲坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳旅遊影片、以色列近拿撒勒影展最佳旅遊影片、日本國際觀光影像節銀獎外，再獲2024美國高峰創意大獎的銀獎殊榮，國境之南美景持續在國際舞台上發光發熱。

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