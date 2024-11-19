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娛樂 亞洲

泰劇女女CP明年二度撲台！《地球傾斜23.5度》狙擊少女心

MILK、LOVE明年1月再度來台會粉絲。（時藝多媒體提供）MILK、LOVE明年1月再度來台會粉絲。（時藝多媒體提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕泰劇在台引起風潮，包括「GL、BL劇」廣為人知，其中GMMTV首部GL劇《地球傾斜23.5度》兩位女主角Pansa Vosbein（下稱MILK）及Pattranite Limpatiyakorn（下稱LOVE）確定明年1月將再度來台和粉絲見面，兩人喊話「想跟MUVMUV（粉絲）們多見面！感受來自我們的愛吧！」

MILK、LOVE明年1月再度來台會粉絲。（翻攝自IG）MILK、LOVE明年1月再度來台會粉絲。（翻攝自IG）

《地球傾斜23.5度》改編自同名小說，講述LOVE飾演的陽光校花Sun與MILK飾演的轉學生Ongsa從相識到相愛的甜蜜戀愛喜劇；該劇除了榮獲風雲人物娛樂文化獎，也入圍泰國LGBTQ+戲劇大獎「Y Entertain Awards 2024」年度最佳GL戲劇、年度最佳GL藝人、最佳劇集OST等獎項提名。

MILK&LOVE今年6月首次在台辦見面會，明年1月11日確定再度來台，會近距離與粉絲接觸擊掌，兩人非常期待再次與台北MUVMUV們相見；門票於ibon販售。

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